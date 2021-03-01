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Зачем ветеран тыла из Зеленоградска попросила Якубовича подарить ей кровать

Письмо с необычной просьбой зачитали в эфире «Поля чудес». Мы выяснили подробности
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Леонид Якубович пообещал Вере Забатуриной исполнить просьбу, которая его несколько удивила.

Леонид Якубович пообещал Вере Забатуриной исполнить просьбу, которая его несколько удивила.

В последнем выпуске программы «Поле чудес» ведущий Леонид Якубович традиционно зачитал письмо от телезрителя с просьбой о помощи. На этот раз шоумен получил конверт из Калининградcкой области - от ветерана тыла и труда Веры Михайловны Забатуриной.

- Смотрю вашу программу, она мне очень нравится, - ведущий зачитал обращение. - Прошу вас, если возможно, подарите мне кровать.

- Кровать? – переспросил Якубович, глядя в камеру. Выдержал паузу. По всей видимости, его удивила эта просьба. - Отправляем вам хорошую кровать. Рады, что можем выполнить эту просьбу.

Поскольку многие калининградцы тоже очень любят смотреть «Поле чудес», необычная просьба пенсионерки многих лишила покоя.

- Бабушка – одинокая? – переспрашивали другу друга горожане. – Может, ей нужна помощь? Может, она заболела? Почему она просит именно кровать?

В понедельник утром в дом, где проживает уважаемая Вера Михайловна, нагрянула инспекция. Чиновников мучил все тот же вопрос – что такого могло случиться в жизни ветерана тыла и труда, живущей в заботе и внимании близких?

- Не так давно мы были у нее, в сентябре прошлого года Вера Михайловна отметила 90-летие, - рассказала «Комсомолке» председатель комитета социальной защиты Зеленоградского городского округа Татьяна Рязанцева. – Все с ней на тот момент было в порядке. Вера Михайловна хорошо себя чувствовала, она из тех людей, у кого всегда улыбка на лице. В 2014 году переехала жить в Калининградскую область из Мордовии. О ней заботятся дочери, внуки – там большая хорошая семья.

Как показала проверка, Вера Михайловна, цела, невредима, чувствует себя хорошо. На то, что происходит с ней все последние дни, реагирует с улыбкой, мол, не ожидала, что такой шум поднимется.

Оказалось, идея - попросить в подарок кровать у Леонида Якубовича в семье возникла спонтанно.

- Как рассказали дочери Веры Михайловны, еще летом прошлого года они дружно смотрели «Поле чудес», и там как раз рекламировали кровать – широкую, с регулирующем изголовьем, - прокомментировала Татьяна Рязанцева. – Вот и решили написать письмо с просьбой подарить такую кровать. Написали и отправили. Правда, как мы поняли, никаких размеров ни кровати, ни комнаты, в которой живет Вера Михайловна, в письме не указали. Как на «Поле чудес» поймут, какую именно кровать подарить?..

«Люди от Якубовича» на семью Веры Михайловны пока не выходили. Местные чиновники пребывают в некотором замешательстве, мол, ну если нужна кровать, так давайте, обеспечим! Окончательных решений не принято, и сейчас, как говорится, возникла рекламная пауза.

- Так на чем же сегодня спит Вера Михайловна? – переспросила меня Татьяна Рязанцева. – У нее отдельная комната, есть диван, телевизор. Она всем обеспечена. Правда, сколько раз была в этой семье – полный стол, полный дом, у бабушки все хорошо!

Телевизор: Вокруг экрана