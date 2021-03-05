В Светлогорске нашли хозяина участка, на котором протекает «кровавая» река

Река несет нечистоты в Балтийское море. Фото: СОЦСЕТИ

О том, что жители Светлогорска и Пионерского в соцсетях забили тревогу из-за загрязнения речки Чистой, сайт kp.ru рассказывал в начале февраля. Тогда речушка, впадающая в Балтийское море, стала вдруг мутной, а на берегах разглядели огромные пятна, похожие на кровавые сбросы со скотобойни. К делу подключился Общественный совет Пионерского и власти. Одни винили дачников, другие говорили, что источник находится в поселке Зори Светлогорского района. Мол, раньше там был большой совхоз, располагались силосные ямы, свинарник.

На территории Пионерского в итоге причину загрязнения не обнаружили источников загрязнения. Настала очередь Светлогорска.

- К нам поступили сигналы от неравнодушных жителей о том, что в речку сливаются отходы, возможно даже кровь. Сотрудники администрации с сотрудниками земельного контроля оперативно выехали на место. Было найдено то место, фото которого прислали жители. Но следов каких-либо сливов обнаружить не удалось, потому что был сильный снегопад, - рассказал нам начальник отдела ЖКХ Светлогорского городского округа Иван Масленников.

Администрация заказала выписку на этот земельный участок близ поселка Зори и установила его собственника. Ему уже направили письменное уведомление о том, что он должен принять необходимые меры для ограничения доступа на свой участок и к реке посторонних лиц, следить за тем, что у него происходит на участке.

- Представители администрации еженедельно выезжают туда, смотрят, есть ли свежие следы от машин, следы какого-либо слива. За две недели ничего нового не появилось, - уверяет Иван Масленников.

Интересно, что на письмо собственник участка не ответил, да и уведомления о получении нет. Дошло ли письмо до него вообще - не ясно. Личной беседы с владельцем земли не было, потому что власти Светлогорского района… не нашли номер его телефона. Только адрес для корреспонденции.

Никаких действий со стороны владельца земли до сих пор нет. Забор, например, не появился, да и сторож либо охранник за территорией не присматривает, не отгоняет посторонних и потенциальных загрязнителей.

На вопрос «Комсомолки» о том, кем же является собственник злополучного участка, Иван Масленников ответил так:

- Не могу разглашать персональные данные. Это не дача и не частная собственность. Это достаточно крупный участок и его собственник скорее юридическое лицо, чем дачник.

Пробы воды или анализы грунта до сих пор не сделаны.

- Если бы мы что-то там обнаружили: масляные пятна или кровь, как писали, тогда это бы имело смысл делать. И то – частный участок, находится не в нашей муниципальной собственности... Должны быть предпосылки, чтобы тратить на это бюджетные средства, - говорит Иван Масленников.

Остается надеяться на то, что администрация Светлогорского округа не оставит проблему без внимания и продолжит в ней разбираться, наконец, отыскав источник загрязнения и наказав нарушителей.

Напомним, что река Чистая впадает в Балтийское море и несет нечистоты прямо через пляж Пионерского.