В Калининградской области упал транспортный вертолет Ка-32, один человек погиб, двоих спасли

Вертолет Ka-32А11ВС из состава сил МЧС России. Фото: Википедия

В четверг вечером во время учебного полета в акваторию Куршского залива упал вертолет Ка-32. Как стало известно "Комсомолке", один человек погиб, двоих членов экипажа удалось спасти.

Потерпевший крушение борт входил в состав подразделения МЧС России.

- Во время планового тренировочного полета вертолета Ка-32 пропала связь. В Центр обработки вызовов Системы 112 поступил сигнал о жесткой посадке вертолета, - сообщил "Комсомолке" руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.

Он отметил, что на место оперативно выдвинулись спецслужбы и поисково-спасательные подразделения.

- ЧП произошло в четверг не позднее 22:26 в 5 км от берега, недалеко от поселка Головкино Полесского района, - сообщила "Комсомолке" некоторые детали старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России Кристина Лобанова. - Это был учебный полет. На месте работают следователи.

Позже в МЧС официально подтвердили гибель одного из пилотов.

- На борту вертолета находилось три человека, командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован, к сожалению, один погиб. Создана комиссия по расследованию авиационного происшествия. На месте работают более 50 человек, - сказали в ведомстве.

Причина катастрофы пока неизвестна. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники, пока рассматриваются две версии - техническая неисправность и ошибка экипажа. Погодный фактор следует отмести - погода в четверг в Калининградской области была вполне комфортной - сильного ветра не наблюдалось. Температура воды в Куршском заливе составляет около 5 градусов и, по некоторой информации, двое спасенных получили переохлаждение.

Ка-32 - советский, а впоследствии российский средний транспортный вертолет, оснащенный двумя турбовальными двигателями и неубирающимися шасси. Первый полет опытного вертолета Ка-32 состоялся 24 декабря 1973 года. Первый серийный вертолет поднялся в воздух в 1980 году. Производится до сих пор. Используется МЧС России и частными компаниями.

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