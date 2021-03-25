«Преступление»-2: снова мрачный Калининград и нахальный Прилучный

Главные роли по-прежнему исполняют Павел Прилучный и Дарья Мороз. Фото: Телеканал "Россия"

Начинается история с того, что в рыбацких сетях вместо рыбы находят труп мужчины. Параллельно становится известно, что в городе исчезла дочь одного очень серьезного человека.

Следователь (ее играет Дарья Мороз) в машине слушает аудиокнигу – роман Достоевского «Преступление и наказание». Бессмертное произведение читает Константин Хабенский.

«Наконец-то! Это просто классный своей очевидностью ход! – думается в эту секунду. – Фильм же называется «Преступление». Как говорится, сам бог велел вкрутить Федора Михайловича в сие кинополотно».

Но поскольку контекст сериала мрачный, персонажи – угрюмые, а воспоминания о Раскольникове в принципе радости не добавляют, то следующая реакция на увиденное – менее позитивная.

Почему следователь слушает «Преступление»? Это помогает в расследовании дела об исчезновении девушки? Может, следователь - сама преступница? Ну, не в смысле, что последовала примеру героя Достоевского, а переступила через что-то внутри себя. Предала себя. А значит, что-то в себе убила. Но вот, кстати, ее отношения с женатым и мягко-нерешительным мужчиной вполне себе могут стать причиной, почему в свободное от следственных действий время правоохранительница предпочитает именно это мрачное классическое произведение. Душа откликается!

Еще один следователь предстает перед нами в исполнении Павла Прилучного. Его персонаж зашел во вторую часть, пережив явно бо-о-ольшие неприятности. (И скандальные похождения актера в Калининграде здесь ни при чем.) В него снова поверило высокое следственное начальство: давай, дружище, не подведи! А он дерзит начальству, с опозданием выполняет служебные обязанности. На своей волне товарищ.

Пока характеры и сюжет весьма схематичны и клишированы. Будем пока считать, что лишь потому, что все только начинается. Но одно уже точно можно сказать. Благодаря стараниям столичных киношников, здание Калининградского морского колледжа вышло в тираж. Порой не понимаешь, смотришь ты сериал «Преступление» или снова «Андреевский флаг».

А в целом наш город в фильме узнаваем: симпатичен, мрачен, сыр и эстетичен. Город, где молодых людей называют «викингами», где в качестве угрозы можно услышать: «Оторву тебе домик!» или «Я память тебе вылечу!», где живут по принципу – «Смеется тот, кто сильнее», а жены богачей стесняются собственного незнания того, где у них в особняке хранится пылесос.

Это - не мы, это - не про нас. Но все равно смотрим!