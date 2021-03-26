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Общество26 марта 2021 15:36

Между «ганзой» и «хохломой»: архитекторы не могут определиться, каким быть центру Калининграда

Заявление советника губернатора по архитектуре Вячеслава Генне по поводу Ленинского проспекта вызвало большой резонанс
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Возле хрущевок на Ленпроспекте очень любят фотографироваться туристы.

Фото: Денис ТАРАСЕНКО

Прозвучавшее на днях заявление советника губернатора Калининградской области по архитектуре Вячеслава Генне по поводу продолжения капитального ремонта домов-хрущевок вдоль Ленинского проспекта в Калининграде у многих вызвало откровенное недоумение. Напомним: архитектор в нелестном контексте отозвался о «псевдоганзейском стиле», который применили при реновации обшарпанных образчиков советского зодчества. Заодно упомянув почему-то «хохлому».

Странно, ведь сам процесс обустройства «Ганзейской мили», протянувшейся от улицы Театральной до эстакадного моста, начался еще в бытность Вячеслава Викторовича главным архитектором калининградской администрации. Может, итоговый результат кому-то виделся другим? Но тогда каким именно?

Как бы то ни было, теперь лишь один объект – дом №№22-24 довоенной постройки на углу Житомирской намерены восстанавливать в историческом виде (что, в общем, логично). К остальным зданиям на Ленпроспекте будут применены какие-то «другие подходы». И это, пожалуй, настораживает больше всего.

Из характерных опасений: не окажется ли таким образом нарушено стилевое единство главной магистрали города? То есть, по одну сторону «эстакадки» будет вся из себя такая Ганза, пусть и стилизованная, а по другую - не дай бог какой-нибудь вентфасад наподобие того, каким спешно облагораживали все те же хрущевки, но уже на улице Черняховского в бытность главарха Александра Башина. Пока это всего лишь предположения, не более, но с другой стороны, когда сделают – сокрушаться будет уже бесполезно. Так что, проект хотелось бы увидеть заранее.

Насчет того, чем объясняется столь резкая смена ландшафтно-архитектурных настроений, тоже появилось множество версий. То ли внутриполитический тренд изменился, то ли внешнеполитическая обстановка сказывается. Но в любом случае пора бы уже определиться. Или Калининград учитывает интересы отечественных туристов, которые приезжают сюда именно в поисках «европейской старины», пусть даже и поддельной – во всяком случае, о «ганзейских» новоделах большинство гостей региона отзывается неплохо. Или ориентируется на какие-то иные, пока неведомые широкой общественности цели.

А попытки усидеть на двух стульях хорошо известно, чем обычно заканчиваются.

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