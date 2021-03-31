Поворот в деле врачей: по приговору Белой и Сушкевич назначена апелляция

Элину Сушкевич (слева) и Елену Белую оправдали 16 декабря прошлого года. Фото: Александр Подгорчук

16 декабря Калининградский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных вынес решение об оправдании врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элины Сушкевич и бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда Елены Белой. Врачей обвиняли в умышленном убийстве ребенка. Уже на следующий день Генеральная прокуратура РФ подала апелляционное представление, в котором просит приговор суда отменить, а дело направить в тот же суд со стадии судебного разбирательства. 25 декабря своей апелляционной жалобой представитель потерпевшей – Лариса Гусева поддержала доводы Генпрокуратуры. Сегодня стало известно, что Калининградский областной суд начнет изучать возражения прокуроров и адвокатов 28 апреля в 10.00.

Какие же основания для пересмотра дела видит сторона гособвинения? Среди них, например, - нарушение уголовно-процессуального закона при формировании коллегии присяжных заседателей. В частности, после вынесения решения суда якобы выяснилось, что у одной из присяжных отец имеет судимость. Однако сторона защиты утверждает, что этот факт не был секретом. При выборе присяжных этот момент обсуждался в присутствии представителей прокуратуры.

- Председательствующий в установленном порядке интересовался, есть ли у кандидата в присяжные предвзятость к судебной системе в связи с судимостью отца, повлияет ли этот факт на ее объективность, - комментирует адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов. – На это кандидат в присяжные ответил отрицательно. Более того, в протоколе есть данные о том, что, отвечая на вопрос председательствующего: «Есть ли замечания по проведенному отбору присяжных заседателей?», сторона обвинения заявила, что замечаний не имеется.

Кроме этого, по мнению прокуратуры, в судебном процессе были нарушения, связанные с незаконным воздействием со стороны защиты на коллегию присяжных через средства массовой информации. Есть претензии к защите врачей, которые якобы вводили в заблуждения присяжных во время реплик и пр.

По мнению защитников Белой и Сушкевич, возражения со стороны обвинения связаны не с формированием коллегией присяжных, а скорее в целом - с вынесенным вердиктом присяжных о невиновности медиков.

В общем, как и предполагалось, точку в громком деле ставить еще рано.

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