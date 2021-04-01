Калининградец заразился коронавирусом после двух вакцин. Как такое возможно?

Алексей Юшенков смотрит на произошедшее с юмором и оптимизмом. Фото: Facebook

Сотрудник компании «Союзмультфильм» из Светлогорска Алексей Юшенков заразился коронавирусом после того, как дважды привился вакциной «Спутник V». Повторную прививку он сделал 13 января, думал, что теперь зараза будет от него отскакивать, как от рыцарских доспехов, но не сложилось. Неделю назад поднялась температура, появился кашель, потом заложило нос...

- Потом нос «отложило», но пропало обоняние. И я понял - что-то здесь не то, - рассказывает Алексей. - Поехал сдавать тест. Попросил сделать срочный, заплатил 1700 рублей, но срочный в Калининграде делали 26 часов, хотя в Москве и Питере за пару часов все готово. Но ладно, подождал, понервничал, в итоге получил ожидаемый результат - ковид.

Сейчас Алексей чувствует себя вполне прилично. Температура в норме, нос дышит, из симптомов - только остаточный кашель. Голос бодрый.

- Вообще, еще перед тем, как делать прививку, меня предупредили, что вакцина - это не стопроцентная панацея. Мол, примерно 10 процентов привитых все-таки могут подхватить коронавирус. Скорее всего я и оказался в числе этих «неудачников», - продолжает Юшенков.

На его примере подтвердился и другой прогноз медиков - о том, что у тех, кто вакцинирован, заболевание будет проходить в легкой форме.

- Подхватил «корону» я, видимо, на кинофестивале, куда недавно ездил. Там, конечно, не все были привиты и заболел, понятное дело, не я один. Так вот, у других заболевших болезнь протекает потяжелее, чем у меня. У кого-то температура 39, кого-то ломает, как в центрифуге... А я, можно сказать, отскочил.

- Третий раз не хочешь привиться? - спрашиваю.

- Сейчас нет, куда еще? - смеется Алексей. - Делал тест на наличие антител, у меня там их какое-то дикое количество обнаружилось. Но через полгода вполне может быть. Но уже другую вакцину попробую. Сейчас вот от института Чумакова запускают вакцину, потом, может, «Пфайзер» у нас появится. Короче, поживем - увидим.

- Сейчас дома?

- Конечно. На самоизоляции. Но я работаю в основном дома, поэтому меня это не сильно напрягает.

ВОПРОС РЕБРОМ

Защищает ли вакцина от ковида от заражения на 100 процентов?

Врачи на этот вопрос отвечают однозначно – нет, не защищает, но прививка намного снижает риск заболеть!

- Оценивая эффективность вакцины с точки зрения возможности заболеть после первой и второй вакцинации, мы видим, что эти показатели минимальны, - цитирует замминистра здравоохранения Павла Пугачева «Российская газета».

Издание также ссылается и на заявление главы НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга. По его словам, вакцина «Спутник V» показала эффективность - 92%.

В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области также подтвердили этот тезис.

- Любая вакцинация, в том числе, и от новой коронавирусной инфекции позволяет избежать риска развития осложнений в случае заболевания и летальных исходов, - особенно подчеркнули в ведомстве.

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