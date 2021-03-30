В поликлиниках Калининграда начали выдавать сертификаты о вакцинации против коронавируса

. Фото: Правительство Калининградской области

О том, что в поликлиниках регион начали выдавать сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает министерство здравоохранения Калининградской области. Документ выдают после введения второго компонента вакцины.

Сертификат составлен на русском языке с дублированием на английском и заверяется подписью врача и печатью медицинской организации, в которой сделали прививку. Одновременно действует и электронный сертификат установленного федерального образца, который после вакцинации появится в личном кабинете на портале Госуслуг. Этот документ содержит QR-код, и его также можно распечатывать для предъявления.

Несмотря на то, что выдача сертификатов стартовала только сейчас, получить их смогу и те, кто двукратно привился ранее. Информацию необходимо уточнить в поликлинике, в которой проводилась иммунизация.

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