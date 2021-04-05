«Подойди к обидчику и врежь!»: как вести себя детям и родителям в школьных конфликтах

Бывает, что все начинается как бы в шутку, а заканчивается серьезными последствиями. Фото: Андрей КАРА

Как-то часто в последнее время в полицейские сводки стали попадать случаи, где фигурируют школьники. На переменах выбивают друг другу зубы, ломают носы, разбивают головы. Жертвы драки идут в полицию, в суд. Обидчики уходят в активную самозащиту, размывают конфликт. И каждый остается в состоянии глубокой неудовлетворенности. Мы обратились к калининградскому юристу Павлу Мандрыченко с просьбой разъяснить, какие права и обязанности есть у сторон школьного конфликта.

О бьющих и пострадавших

- В зависимости от последствий инцидента, выразившихся в причинении вреда здоровью пострадавшего, его степени должно приниматься решение о конкретном способе защиты прав несовершеннолетнего, - объясняет эксперт. - В случае обращения в суд за взысканием компенсации причиненного здоровью вреда, либо денежной компенсации морального вреда, несовершеннолетний действует через законных представителей, но после достижения 14-летнего возраста также привлекается судом к участию в деле. Необходимо отметить, что, если в результате драки причинен вред здоровью средней тяжести или тяжкий, а обидчику успело исполниться 14, возникают основания для проведения в его отношении проверки уголовно-процессуального характера, так как с указанного возраста законодателем установлена уголовная ответственность за совершение подобных преступлений. С 16-летнего возраста наступает полная уголовная ответственность. В любом случае необходимо поставить в известность руководство образовательного учреждения, если инцидент произошел, когда дети были на учебе. Полицию также необходимо проинформировать о ненадлежащем поведении хулигана, так как на органы внутренних дел законом возложена обязанность по профилактике правонарушений несовершеннолетних.

- Что обязана сделать после конфликта нападавшая сторона?

- Обязательства родителей виновника разделяются на несколько категорий, в зависимости от оснований их возникновения. К семейным обязанностям родителей следует отнести обязанности по обеспечению и воспитанию несовершеннолетнего, и их ненадлежащее выполнение может явиться основанием для привлечения к ответственности. Гражданские обязанности сводятся к необходимости компенсировать вред причиненный несовершеннолетним не достигшим 14-летнего возраста. Несовершеннолетний, достигший 14-летнего возраста, обязан сам возмещать причиненный его действиями ущерб, однако при отсутствии постоянного дохода или недостаточности имущества родители обязаны помочь ребенку материально.

Ответственность за профилактику

- Может ли быть удовлетворено требование родителей одноклассников немедленно исключить из класса главного зачинщика разборок?

- Родители детей, которые не были непосредственными участниками конфликта, весьма ограничены в выборе действий. Так как их детям не причинен непосредственный вред, то и право требовать компенсации также не возникает.

Добиться перевода агрессивного одноклассника при отсутствии на то согласия его родителей практически невозможно. Однако это не значит, что другие родители не вправе требовать от родителей такого ребенка и от администрации школы выполнения обязанностей по его воспитанию, предотвращению нарушения прав иных детей.

- Можно ли на школу подать в суд?

- На школу, а конкретно на ее руководство и сотрудников возложен довольно обширный перечень обязательств по отношению к учащимся. При решении вопроса о наличии оснований для взыскания каких-либо компенсаций со школы, необходимо установить, при каких обстоятельствах и где именно произошло противоправное деяние. Случилось ли это на уроках, либо после их окончания, непосредственно в школе, на прилегающей территории или за ее пределами. Вышестоящие судебные органы неоднократно при разъяснении порядка применения процессуального законодательства в ходе рассмотрении судами споров указывали на необходимость привлечения к участию в таких делах образовательных учреждений в которых обучаются стороны спора, как в качестве третьих лиц, так и, при наличии оснований, соответчиков.

Обращайтесь - проверят

- Есть ли смысл жаловаться в полицию по поводу разбитого у вашего ребенка носа, выбитых зубов или лучше сразу идти в суд?

- Расследование преступлений совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних отнесено к компетенции органов Следственного комитета РФ. Но в полицию необходимо обращаться в любом случае, каждое сообщение о правонарушении поступившее в органы внутренних дел подлежит обязательной регистрации и проверке. Кроме того, полицейские наделены полномочиями по привлечению к административной ответственности родителей виновника (если будет установлено, что его противоправное поведение явилось следствием ненадлежащего выполнения ими своих обязанностей по воспитанию), либо его самого, если он достиг соответствующего возраста. Постановка такого ребенка на учет является одним из способов предотвращения повторного противоправного поведения, а также позволит органам внутренних дел более эффективно выполнять своих функции.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Не подавлять эмоции и следить за уровнем напряженности

Почему один школьник всегда будет искать способ выяснить отношения с кулаками, а другой проживет 11 лет в школе и ни разу не подпадет в участники драки?

- То, как ребенок будет реагировать на какие-то события в своей жизни, зависит от многих факторов, - говорит психолог Елена Болдырева, которая возглавляет подразделение областного центра диагностики и коснультирования детей и подростков в Правдинске. - Наиболее значимые из них:

- привычные способы поведения в конфликте (драться, кричать, договариваться, идти на компромисс, уступать или убегать). В идеале, когда в зависимости от ситуации ребенок владеет всеми способами, гибко выбирая наиболее подходящий.

- уровень внутренней напряженности. Если у ребенка в жизни что-то идет не так, то достаточно часто он об этом «говорит» через агрессивное поведение. Высокий уровень напряженности может создаваться запретами, когда ребенка стыдят: «прекрати плакать» или «прекрати злиться».

- стиль взаимодействия, принятый в семье. Если в семье принято разрешать конфликтные ситуации путем переговоров, обсуждения и использовать корректные способы выражения гнева и злости, то скорее всего ребенок будет делать также в общении со сверстниками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Драка в «мертвой зоне»

Наталья, мать гимназиста, пострадавшего в драке с одноклассником:

- То, что мой сын ввязался в драку, меня и удивило, и разозлило. Первым делом начала копаться в себе: неужели допустила в чем-то ошибку, почему сын – жертва? Первое желание – сказать ему: «Сынок, завтра придешь на занятия, подойди к обидчику и ка-а-ак врежь ему разок, чтобы за километр тебя обходил, и чтобы другие боялись!». Но я пошла законным путем. Отсутствие видеодоказательства стало решающим в споре. Драка началась в «мертвой зоне», где нет камеры наблюдения. Обидчики сначала признали вину, но потом перешли в атаку - мол, и ваш сын хорош! Классный руководитель вообще никак не реагировал на разбирательство, не работал с классом. Гимназия в целом отнеслась формально к последствиям драки. В полиции оснований для возбуждения уголовного дела не нашли, рекомендовали обращаться в суд за моральной и материальной компенсацией. В суд мы решили не идти. Закон в том виде, в каком он существует, на мой взгляд, в ситуациях с драками, не работает. Он сам по себе, а школа со всеми ее проблемами – сама по себе.