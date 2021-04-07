В Калининграде общественника, заявившего о травле погибших девушек в соцсетях, приняли за полицейского

В том, что именно стало причиной двух трагедий, разбирается следствие. Фото: Александр Подгорчук

В конце марта Калининград потрясли две трагедии. Сначала с эстакадного моста на Московский проспект упала 16-летняя девушка, которая позже скончалась в больнице. Спустя неделю 13-летняя школьница выпала с 16 этажа дома на Советском проспекте. Гибель подростков ожидаемо вызвала широкий общественный резонанс – точнее, в соответствии с современными реалиями, активные обсуждения в интернете. Однако комментариями только лишь в соцсетях дело не ограничилось.

На днях в эфире одного из региональных телеканалов выступил некто Сергей Цурко, позиционирующий себя в качестве руководителя Центра противодействия киберпреступлениям. Как сообщил Цурко, он обладает информацией о том, что обеих девочек всячески оскорбляли и унижали в социальных сетях. А с одной из них в момент гибели даже якобы мог кто-то находиться рядом.

Хотя ЦПКП по сути своей является общественной организацией, у слишком многих телезрителей сложилось впечатление, что комментарий дает сотрудник полиции. Дело в том, что в структуре УМВД РФ по Калининградской области существует так называемый «отдел К», в компетенции которого находятся расследования преступлений в сфере высоких технологий. По всей видимости, его представителем зрительская аудитория и сочла Цурко, облаченного в броского цвета куртку с проштампованной на ней аббревиатурой центра, а также фамилией и инициалами его руководителя.

В том, что произошла чудовищная ошибка, настоящие полицейские убедились, когда к ним вдруг стали поступать телефонные звонки от родителей школьников и педагогов. Пришлось срочно принимать необходимые меры.

- Гражданин, который выступил в СМИ с комментариями о возможных причинах гибели несовершеннолетних, был вызван на собеседование, - сообщили в пресс-службе УМВД. - Он не смог предоставить никаких данных, подтверждающих версию о том, что накануне трагедии над кем-то из погибших девочек издевались, в том числе, писали в их адрес жестокие высказывания в Интернете Кроме того, установлено, что организация, руководителем которой данный гражданин представился журналистам, не зарегистрирована в Калининградской области как юридическое лицо.

Согласно действующему законодательству, все уголовные дела, в которых фигурируют несовершеннолетние (в качестве обвиняемых или потерпевших – безразлично), ведет Следственный комитет России. В региональном Управлении СКР ход расследования пока предпочитают не комментировать.