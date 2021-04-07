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Общество7 апреля 2021 13:33

«Так себе»: Антон Алиханов оценил реконструкцию парка в Правдинске

На прошлой неделе губернатор побывал в муниципалитете с рабочим визитом
Иван МАРКОВ
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По словам губернатора, cлишком много еще нужно делать, чтобы от парка было нормальное ощущение.

По словам губернатора, cлишком много еще нужно делать, чтобы от парка было нормальное ощущение.

Фото: Иван МАРКОВ

Антон Алиханов посетил Правдинск и прогулялся по городскому парку, где подрядчик еще к концу прошлого года должен был закончить работы по благоустройству. Судя по фото из официального пресс-релиза, губернатор осматривал парк вместе с главой администрации муниципалитета Павлом Барановым.

В 2019 году проект «Средневековый город-парк» был признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В результате в Правдинске должно было появиться не только благоустройство парка и набережной Мельничного пруда, но и «мини-музейный комплекс под открытым небом».

Жителей города заинтересовало мнение главы региона, и одна из подписчиц Антона Алиханова поинтересовалась у него в инстаграме: «А после прогулки по новому парку в городе Правдинск, какие у вас остались впечатления?»

- Так себе, - честно ответил губернатор. - Слишком много надо еще делать, чтобы было нормальное ощущение от парка. Озеленение требуется нормальное, газоны.

Напомним, в конце марта в «Комсомолке» вышел обзор результатов благоустройства в Правдинске, которое обошлось бюджетам всех уровней и внебюджетным источникам в 83 миллиона рублей. Обещанного Средневековья мы там не нашли, зато обнаружили остолбовку парковых деревьев, массу брака и недоделок. Кроме того, при строительстве променада был поврежден склон, из-за чего в Мельничный пруд начали сползать деревья.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Железнодорожном восстановят мельницу

Губернатор привез из Правдинского района и хорошие новости. В своем инстаграме он объявил, что в поселке Железнодорожный будет восстановлена старинная мельница. По его словам, финансирование получит проект создания в ней гостиницы.

- Выделяем средства собственнику на 15 лет под 0%, - добавил Алиханов.

Мельница в Железнодорожном пустует уже длительный период, в здании нет перекрытий, окон и дверей, однако в хозяйственных постройках, расположенных поблизости с ней, функционирует кафе и несколько номеров для туристов.

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