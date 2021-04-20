История калининградского Хатико: пес до последнего сидел возле умирающей хозяйки-школьницы

Бося уже почти ослеп, но если позвать, откликается. Фото: Иван МАРКОВ

Судьбу пса по кличке Бося калининградцы обсуждают в соцсетях уже несколько дней. Все началось после того, как мы рассказали о доме №10-12 на улице Транспортной в Калининграде. Здание бывшей комендатуры №6 Кенигсберга, которое долгие годы было жилым домом, расселили и приговорили к сносу. Все уехали, а Бося - остался. Далеко не отходит и часто ложится на коврик перед дверью в пустую квартиру на первом этаже.

После нашей публикации в комментариях появилась жительница улицы Транспортной, которая оказалась хорошо знакома с Босей.

- Его не выкидывали на улицу, он всегда был уличным, - написала девушка, пожелавшая не называть свое имя. - Лет 10 назад Бося прибился на Транспортную. Его увидели девочки и потащили в ветеринарку на Суворова, там обработали раны. Им сказали, что пес молодой – около полутора лет. Потом за ним одна девочка постоянно ухаживала. Пес был ей очень предан. Она с подругами всегда таскала собаку к себе домой помыть, обрабатывала от паразитов.

В поисках других подробностей мы еще раз отправились на Транспортную.

Умерла под окнами дома

Жительница дома №23, узнав, что мы из «Комсомолки», согласилась дополнить историю Боси новыми деталям. Как оказалось, очень грустными.

- Девочку, которая за ним ухаживала, звали Настей, они постоянно вместе ходили, - рассказала наша собеседница. - Пес провожал ее в 28-ю школу, встречал после уроков. А потом случилась трагедия. Это было семь лет назад. Я из окна видела, как Настя гуляла по двору и к ней подошел мальчик. Как я поняла, он дал ей денег и попросил что-то купить в аптеке. Потом нарисовались еще несколько мальчишек и все они побежали в сарай. А через некоторое время и Настю позвали.

Позже выяснилось, что в сарае дети накрылись полиэтиленом и нюхали какое-то вещество, приобретенное в аптеке. Настя, надышавшись, задохнулась.

- Мальчишки испугались и вытащили ее на улицу, бросили прямо под мои окна и разбежались, -продолжает соседка. - С девочкой осталась только собака. Бося сидел около нее, пока «скорая» не приехала. Но было уже поздно...

По словам соседей, семья у Насти не совсем благополучная, поэтому за девочкой ухаживала бабушка, которая не перенесла горя и тоже вскоре умерла.

- Настю жалко, очень хорошая была девочка. И собаку жалко. Ее сейчас вся улица кормит, - вздыхает калининградка.

«Приют - это не выход»

По словам жителей улицы, состояние Боси на сегодняшний день тяжелое. Он уже ослеп, но если назвать его кличку, отзывается. Собаку никто не обижает, стараются подкармливать. Но желающих «подлатать» старого пса не осталось.

- Если найдутся хозяева, он будет преданным другом. Только не нужно его на цепь сажать - он пес вольный, - говорят жители Транспортной.

Руководитель центра для бездомных животных «Славянское» Екатерина Ублинская убеждена, что помещение такого возрастного животного в приют станет для него сильным стрессом.

- Лучшим выходом будет, если кто-то решит приютить у себя Босю, - говорит Екатерина и добавляет: если таких желающих не найдется, она заберет собаку сама .