В Калининграде у бабушки отняли внучку из-за отвалившейся штукатурки на фасаде

Каким бы благоустроенным и комфортным не был центр для детей сирот, он не сможет заменить ребенку по-настоящему любящую семью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выселение и приватизация

Шесть лет назад жительница Калининграда Раиса Шалаева потеряла дочь и стала опекуном своей полуторагодовалой внучки. У женщины еще имелся взрослый сын, и втроем они занимали муниципальную квартиру в доме на улице Запорожской.

- 31 июля 2015 года распоряжением горадминистрации квартира, в которой проживали семья, и которая осматривалась при назначении бабушки опекуном, не вызвав каких-либо нареканий, была признана непригодной для проживания. Якобы с фасада отслаивается штукатурка, требуют замены полы, - рассказывают правозащитники из организации «Иван Чай», подчеркивая, что этот факт никак не повлиял на возможность проживания семьи в «опасной» квартире.

Спустя пять лет началась активная фаза переселения в другое муниципальное жилье. Калининградка сопротивлялась и пыталась достучаться до чиновников: мол, жилье – муниципальное, я же просила помочь подвести газ, решить вопрос с канализацией…

- По странному стечению обстоятельств активные действия по выселению начались тогда, когда три из четырех квартир в доме были приватизированы и оказались в собственности одного человека, который также выражал заинтересованность в отношении муниципальной квартиры, где проживали Шалаевы, - говорят правозащитники.

Информация о том, что собственника трех квартир городские службы извещали об опасности проживания в доме, никем не озвучивалась.

На разрыв!

27 января 2021 года органы опеки и попечительства Калининграда по решению суда забрали Раисы Шалаевой ее восьмилетнюю внучку. Девочку направили сначала в больницу (таков порядок), а затем – в центр для детей, оставшихся без попечения родителей, в Гусев.

Итог очень грустный. Девочка разлучена с семьей, ее бабушка, лишенная статуса опекуна, пошла на условия чиновников и переехала в другое муниципальное жилье…

Раиса Шалаева начала бороться за возвращение внучки, и 2 апреля Центральный районный суд восстановил калининградку в правах опекуна. Было доказано, что жилье на Запорожской не представляло опасности для жизни и здоровья ребенка.

Борьба продолжается…

Честно говоря, я звонила Раисе Шалаевой с уверенностью, что долгожданное воссоединение семьи вот-вот произойдет. Увы, общаться Раиса Леонидовна отказалась, порекомендовав обратиться к общественниками.

- Что с ребенком? – спрашиваю я калининградку Наталью, которая в этой истории действовала как волонтер и свою фамилию назвать отказалась.

- Девочка находится в Гусеве, ей там очень плохо, она плачет, очень хочет домой, к бабушке. Ребенок по-прежнему значится в базе данных для усыновления. В центр уже приезжала пара, знакомилась с девочкой.

- Раиса Шалаева в СМИ заявляла, что ее встречам с внучкой препятствуют.

- Много условий, которые необходимо выполнять. Встречи короткие, в присутствии воспитателя. Скованно все, скомкано…

- Что мешает воссоединению бабушки и внучки?

- Есть определенный регламент. Решение суда – это одно, теперь по закону органы опеки Калининграда должны оценить состояние квартиры. Но этого не делается. Между тем, до 7 мая должен решиться вопрос: или внучка возвращается к бабушке, или органы опеки будут оспаривать решение суда.

- Это правда, что волонтеры собрали 200 тысяч рублей, чтобы отремонтировать жилье, в которое переехала Раиса Шалаева по требованию муниципальных властей?

- Да, привели в порядок систему отопления - там трубы текли, купили стиральную машинку, ремонт сделали.

- У органов опеки еще какие-либо претензии были?

- У нее хорошие характеристики… Когда вещи перевозили из квартиры в квартиру, я обратила внимание – одежда внучки чистая, выстиранная, ухоженная. Много детских книг, игр. Знаю, что девочка хорошо учится, спокойная, добрая, кружки посещает. Бабушке и внучке очень плохо друг без друга.

- Раиса Шалаева и ее сын живут вместе?

- Нет, сейчас он снимает жилье, собственного у него нет. В муниципальной квартире, куда переехала Раиса Леонидовна, могут жить только она сама с внучкой. Жилая площадь невелика.

- Почему, если суд уже сказал, что опека не права и не было оснований изымать ребенка из семьи, до сих пор ничего не происходит?

- Мне сложно ответить на этот вопрос.

ОФИЦИАЛЬНО

«Только в интересах ребенка»

На вопросы «Комсомолки» отвечает начальник отдела опеки и попечительства администрации Калининграда Светлана Хмеленко.

- Как часто органы опеки и попечительства в Калининграде изымают детей из семей?

- Отстранение опекуна несовершеннолетнего от исполнения обязанностей – это крайняя мера, которая применяется крайне редко. Например, в 2017 году было 2 подобных случая, в 2018-м – тоже 2, в 2019 году - 1, в 2020-м подобного вовсе не было, ну и в году текущем случай изъятия также пока единственный. В общей сложности сегодня на территории Калининграда в замещающих семьях воспитывается 1 287 детей.

- Причина, по которой девочка была изъята из семьи - ненадлежащие жилищные условия. Можно сказать, что данное обстоятельство стало последней каплей в решении органов опеки? Были ли до этого серьезные замечания к опекуну?

- Каждый ребенок имеет право на безопасные и комфортные жилищные условия, на правовые меры защиты своих прав и законных интересов, на своевременное получение медицинской помощи.

- Сегодня Раиса Шалаева проживает по новому адресу, благотворители собрали средства для ремонта. Вам известно о качестве ремонта? И есть ли в новом жилье, куда по решению суда должна вернуться девочка, закрепленные за ней квадратные метры?

- Приказом комитета по социальной политике администрации Калининграда от 3 февраля 2021 года за девочкой сохранено право пользования жилым помещением в муниципальной квартире. Это благоустроенная квартира в новостройке в современном жилом комплексе, расположенном в районе Калининграда с развитой инфраструктурой.

- Правда ли, что были препятствия со стороны органов опеки в организации встреч бабушки и внучки?

- Ребенок не был ограничен в общении с родственниками - в личных контактах при встрече, телефонных переговорах. Препятствий со стороны органов опеки и администрации учреждений, где находился ребенок, в организации встреч бабушки и внучки не чинилось. Бабушка и дядя девочки были своевременно проинформированы о том, в каком учреждении находится ребенок, им разъяснены права на общение. Кроме того, дяде 28 января этого года было предложено принять ребенка под предварительную опеку, от чего он отказался в силу личных обстоятельств.

- Будете ли вы обжаловать решение Центрального районного суда?

- Какое бы решение не было принято судом, оно исключительно в интересах ребенка.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2015 года количество детей-сирот в России сократилось на 42 процента, с 71,2 тыс. до 41,5 тыс. по состоянию на начало 2021 года. Такие данные на днях были озвучены в Совете Федерации. Многие эксперты связывают эту тенденцию с гуманизацией российского общества: сегодня в руках органов опеки, институтов семьи достаточно инструментов для сохранения детей в родных семьях.