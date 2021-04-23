«Библионочь-2021» в Калининграде: связь с МКС, презентация книг и виртуальная экскурсия

Калининградская областная научная библиотека – одна из четырех библиотек страны, которые присоединятся к телемосту c экипажем МКС. Фото: NASA.

В субботу, 24 апреля, в Калининградской области в девятый раз пройдет акция «Библионочь» (12+). Центральной площадкой традиционно станет научная библиотека на проспекте Мира, 9/11.

- Всероссийская акция «Библионочь»-2021 посвящена Году науки и технологии и 60-летию со дня первого полета человека в космос, ее темой стала «Книга — путь к звездам», - рассказали в библиотеке.

Вход на все мероприятия «Библионочи» свободный, однако необходима предварительная регистрация на сайте Калининградской областной научной библиотеки. Мероприятия пройдут в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами.

Слышать флейту, писать космос

«Библионочь» начнется с приветствия от экипажа Международной космической станции. Калининградская областная научная библиотека – одна из четырех библиотек страны, которые присоединятся к телемосту и вместе с гостями поприветствует экипаж МКС. За онлайн-трансляцией мероприятия можно будет наблюдать на портале Культура.РФ.

В 17.00 программа «Библионочи» начнется с презентации книги калининградской поэтессы Ксении Август «Солнечный бумеранг» с участием главного дирижера Калининградского оркестра русских народных инструментов Андрея Степаненко, титулярного органиста Кафедрального собора Евгения Авраменко и музыканта Ксении Авраменко (флейта).

В это же время на четвертом этаже библиотеки стартует интерактив для всех гостей «Библионочи» - каждый желающий сможет принять участие в создании большой картины о космосе «Космос как предчувствие» вместе с художницей Дарьей Колодяжной.

Открытую лекцию «Космос и человек: история Любви (от Гесиода до русского космизма)» представит доктор филологических наук, профессор БФУ имени Канта Владимир Гильманов.

Историк, сотрудник научной библиотеки Галина Кузьмич прочитает открытую лекцию «Космос Ивана Ефремова или Будущее 2.0» и презентует 1700-страничный том «Переписки Ивана Ефремова». Свод включает в себя 1275 писем, это переписка с крупными русскими и зарубежными учеными – палеонтологами, геологами, литературоведами, востоковедами, с известными советскими и зарубежными писателями, с молодежью, близкими людьми.

Свою авторскую виртуальную экскурсию по «космическим местам» Калининграда представит участник проекта «Народный экскурсовод» Людмила Ефремова. Начало «Космической одиссеи Калининграда» - в 20.30.

Победить демона…

Независимый эксперт по теме искусственного интеллекта, основатель СМИ о высоких технологиях, автор романа «Начальник башни», сборников рассказов и эссе «Ангелы с распродажи», «Калифорния» Игорь Шнуренко презентует в Калининграде две своих новых книги «Демон внутри. Анатомия искусственного интеллекта» и «Homo fractus/Человек взломанныи ». Как случилось, что интернет, который был придуман для того, чтобы объединить народы, превратился в средство атомизации общества, сделав нас всех эгоистами-одиночками? Что такое искусственный интеллект, и кто за ним стоит? Чего ждать от технологий, которые вышли прямо из сериала «Черное зеркало»; чем кончится гонка, победа в которой даст мировое господство; как нам выжить в борьбе с демоном, которого мы сами и породили?

На эти и другие вопросы Игорь Шнуренко ответит гостям научной библиотеки.

Начало встречи в 20.00.

«Соня, уйди!»

В 21.30 в читальном зале библиотеки начнется творческая встреча с известным писателем, литературоведом и литературным критиком, автором биографий-бестселлеров «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой», «Лев в тени Льва», «Лев Толстой: бегство из рая» (премия «Большая книга»), «Страсти по Максиму. Горький» и «Святой против Льва. Лев Толстой и Иоанн Кронштадский», лауреатом Премии Правительства РФ в области культуры, лауреатом премии «Антибукер» и премии Правительства РФ в области культуры Павлом Басинским.

Вместе с Басинским в Калининград приезжает соавтор его книги «Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины», петербургская писательница Екатерина Барбаняга.

В книге Басинский и Барбаняга вступают в диалог-спор о судьбе Толстой. Это эксперимент и над романным, и над мемуарным жанром, и вообще над всей привычной литературой: в нее все больше проникают онлайн-формы. Встречу с авторами проведет профессор Юлия Говорухина.

Для детей

В пятницу, 23 апреля, Калининградской областной детской библиотеке имени Гайдара пройдет космическое квест-путешествие «Звездный путь».

С 15:00 до 20:00 каждый час на важную миссию будет отправляться экипаж юных космонавтов. Требуется найти уникальные ресурсы трех планет Солнечной системы: Венеры, Марса и Нептуна. Перед полетом ребята пройдут инструктаж и посетят Планетарий Музея занимательных наук «Эйнштейниум». В конце квеста все участники смогут увидеть уникальное явление «Звездное сияние» и научный опыт «Галактические угощения».

В программе – специальные гости!

Полное расписание «Библионочи-2021» в библиотеках Калининграда и области смотрите здесь.