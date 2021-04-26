Сегодняшнее решение властей удивило многих жителей области. Фото: Александр Подгорчук

Анонсированные нерабочие дни у многих в Калининградской области будут очень даже рабочими. Напомним, указ Путина о майских праздниках был подписан и опубликован в прошлую пятницу, 23 апреля. Документ устанавливает с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы работников.

В нашей области отдохнуть удастся не всем. В понедельник появилось решение правительства Калининградской области об отмене майских праздников с 4 по 7 мая 2021 года. Как и кто будет работать в режиме буднего дня:

- медицинские учреждения

- школы

- детские сады

- учреждения социального обслуживания

- органы власти регионального и муниципального уровня.

Чем продиктована отмена выходных на майские праздники 2021 в Калининграде, власти пока не объяснили. Возможно, сыграла роль относительно невысокая заболеваемость ковидом - с начала весны в регионе выявляют 50-60 новых случаев каждые сутки, что примерно в четыре раза меньше, чем было на пике пандемии.

Стоит отметить, что решение правительства Калининградской области об отмене майских праздников, несмотря на распоряжение Путина, вызвало у жителей региона неоднозначную реакцию. На странице губернатора Антона Алиханова в Instagram уже появились призывы (и даже требования) вернуть нерабочие дни с 4 по 7 мая. Глава региона пока никаких обещаний не дает.

Похоже, после официального опубликования решения отмена выходных на майские праздники 2021 в Калининграде станет вопросом решенным.

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