Качество и профессионализм: Университет имени Плеханова приглашает калининградцев

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова – первый экономический вуз нашей страны, в котором осуществляет серьезная подготовка по ведущим направлениям развития экономики.

Таким ведущим направлением является «Менеджмент», профили «Менеджмент инноваций и инвестиций», «Менеджмент организации» и «Менеджмент организации» (на английском языке). Подготовку по этим профилям осуществляет кафедра организационно-управленческих инноваций (зав. кафедрой – д.э.н., проф. Великороссов В.В.), которая является преемницей кафедры менеджмента, основанной в 1970 году.

Выпускники кафедры организационно-управленческих инноваций по профилю «Управление инновациями и инвестициями» являются специалистами в области прикладного профессионального менеджмента, владеющих методологией управления инновационными и инвестиционными процессами различных масштабов во всех сферах экономики. Это управление высокотехнологичными инновационными проектами, управление интеллектуальной собственностью; управление реальными и финансовыми инвестициями.

Особое место в подготовке бакалавров занимает профиль «Менеджмент организации», поскольку здесь готовят классических специалистов широкого профиля, способных решать прикладные управленческие задачи как оперативного, тактического, так и стратегического характера. Очень востребованным является профиль «Менеджмент организации» (на английском языке). Абитуриентов привлекает то, что ведение всех дисциплин, начиная с первого по выпускной курс, а также написание выпускной квалификационной работы, осуществляется на английском языке (кроме истории и физкультуры). Следует отметить, что занятия ведут не только преподаватели РЭУ им. Г.В. Плеханова, но и гостевые иностранные преподаватели вузов-партнеров (носители языка).

Все программы имеют практико-ориентированные модули.

Важно, что при подготовке бакалавров широко используются такие инновационные образовательные технологии, как учебно-методические комплексы на базе современных программных продуктов (системы бизнес-моделирования, проектирования бизнес-архитектур), расчетно-аналитические задания с применением программных комплексов и др.

Поступление на первый курс по профилям, подготовку на которые осуществляет кафедра организационно-управленческих инноваций, помогает будущим студентам построить свою карьерограмму, т.к. после получения диплома бакалавра появляется возможность поступления не только на вторую ступень высшего образования – магистратуру, но и в аспирантуру.

Следует отметить, что программа по направлению 38.04.02 «Менеджмент», направленность «Общий и стратегический менеджмент», реализуемая кафедрой, получила полную профессионально-общественную аккредитацию Аккредитационного Совета Ассоциации менеджеров, а программы по направлению 38.04.02 «Менеджмент», направленности «Менеджмент коммерческой деятельности» и «Общий и стратегический менеджмент», получили аккредитацию European Council for Business Education (ECBE), что свидетельствует о соответствии качества программы международным стандартам.

Большим плюсом для профессиональной подготовки студентов является возможность их участия в Программах академической мобильности более чем в 100 вузах-партнерах (например, Школа менеджмента и права г. Винтертур; Цюрихский университет прикладных наук (Швейцария); Венский экономический университет (Австрия); Университет г. Тампере (Финляндия) и др., что позволяет познакомиться с зарубежным опытом теории и практики менеджмента.

Подобный опыт особо актуален при трудоустройстве выпускников - по названным программам 87%, что говорит о соответствии квалификационных характеристик выпускников требованиям, предъявляемым рынком труда. Компаниями-партнерами кафедры организационно-управленческих инноваций, принимающими участие не только в трудоустройстве выпускников, но и в учебном процессе (гостевые лекции, мастер-классы), являются такие компания, как Ассоциация менеджеров, «Леруа Мерлен», «М.Видео», «Фаберлик», Газпромбанк, Ростех, Росатом, SAP и др.

Таким образом, качество и профессионализм подготовки студентов кафедрой организационно-управленческих инноваций позволят им стать высококвалифицированными и востребованными специалистами.

Заведующий кафедрой, д.э.н., профессор Великороссов В.В. к.э.н., профессор Сидорова В.Н.