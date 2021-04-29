Хороших дней для поездки на море должно быть немало. Фото: Александр Подгорчук

В прошлом году уже 1 мая воздух в Калининграде прогрелся до +18 градусов, а спустя десять дней термометры показали +21. К сожалению, те цифры оказались обманчивы - по большей части, месяц был не слишком щедр на теплые дни. По средней температуре май-2020 вообще стал самым холодным с начала XXI века!

Будем надеяться, что в этот раз такого не повторится и погода в Калининграде в мае 2021 года преподнесет немало приятных сюрпризов

- Последний весенний месяц в нашем городе характеризуется слабым ростом среднемесячной температуры воздуха и снижением количества осадков. За период с 1989 по 2019 год в 77% случаев средняя температура воздуха в мае была выше нормы, - отмечает главный специалист Службы организации НИД БФУ имени Канта Дара Гаева.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уверен, что в мае на большей части территории страны температура будет около и выше нормы

- Практически вся карта страны окрашена в розовый цвет. В голубых цветах только северо-западные регионы. Там будет около нормы, но это не значит, что месяц окажется холодным для этих территорий, - заверил синоптик.

Прогноз на первые майские выходные действительно обнадеживает. Самые оптимистичные оценки дает Гидрометцентр: в субботу, 1 мая - до +14 градусов, в воскресенье, 2 мая - до +16 градусов, в понедельник, 3 мая - около +12 градусов. Праздники должны пройти преимущественно без осадков, небольшие дожди не исключены только в воскресенье.

Предварительный прогноз погоды в Калининграде на май 2021 года от Центра «Фобос» вселяет оптимизм. Температуры стабильно выше +20 градусов ожидаются во второй половине месяца, при этом несколько раз дело может дойти до +26.

Отметим, что в Калининграде май по статистике является самым ясным (в среднем 15 безоблачных дней) и засушливым (норма осадков - 54 миллиметра) месяцем в году. Температурный рекорд составляет +30,6 градуса: это значение было зафиксировано дважды - 31 мая 1979 года и 16 мая 1983-го. Абсолютный минимум на отметке -3,1 градуса зарегистрировали 5 мая 1978 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Непостоянный, как женщина: 5 фактов, которые нужно знать о климате Калининграда

Мы собрали любопытные метеорологические наблюдения, которые проливают свет на то, что происходит с погодой в последнее время (подробности)