Три офисные сотрудницы из Калининграда прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис»

Кристина Мелешко, Анастасия Бикеева, Анна Старкова.

30 апреля в Калининграде состоялся дистанционный кастинг 12-го сезона Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2021». Представительницы 20-ти местных компаний приняли участие в мероприятии, и только три из них прошли в полуфинал конкурса (слева направо):

А также, Бикеева Анастасия, одержала победу в голосовании на сайте генерального регионального информационного партнера мероприятия – газеты «Комсомольская правда».

Анастасия Бикеева одержала победу в голосовании на сайте генерального регионального информационного партнера мероприятия – газеты «Комсомольская правда»

В членах жюри конкурса присутствовали: Яловенко Людмила, руководитель международного конкурса красоты «Мисс Офис»; Серышева Виктория, «Мисс Офис Калининград – 2020»; Ляшко Анна, финалистка «Мисс Офис – 2017»; Киро Марианна, блогер, телеведущая; Кирин Сергей, журналист НТРК «Каскад»; Васильев Илья, предприниматель; Живичкин Игорь, блогер; Найденова Юлия, блогер.

Региональные кастинги для участия в полуфинале конкурса в самом разгаре. Впереди еще 16 городов, в которых состоится отбор. Ознакомиться с анкетами участниц, успешно прошедших отборочные туры, можно на сайте «Мисс Офис» www.missoffice.org. Только 100 лучших девушек из России и зарубежья пройдут в полуфинал и будут допущены к интернет-голосованию. В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц. В финал пройдут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна. Именно она получит титул «Мисс Офис – 2021», главный приз – 2 000 000 рублей (налог оплачивает организатор) и возможность стать лицом рекламной кампании учредителя и генерального спонсора конкурса – компании «Комус».

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы, и множество других ценных подарков.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины. За одиннадцать лет в оргкомитет конкурса пришло более 175 000 заявок от участниц. Онлайн-трансляцию финала 2020 года посмотрели более пяти миллионов человек. Ссылка на финальное шоу 2020 года – www.missoffice.org/online.php

Благодарим за поддержку региональных кастингов генеральных партнеров проекта – бренд Parker, компании Stabilo и Maped, а также нашего экопартнера – бренд Levrana.

Информация о проведения кастингов в вашем городе указана на сайте.

Отправь заявку прямо сейчас - www.missoffice.org/anketa.php

Подробности по тел.: + 7 (495) 995 00 43 (Москва)

Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»:

www.missoffice.org

vk.com/missoffice

www.instagram.com/missoffice

www.facebook.com/missoffice

По всем возникшим вопросам обращайтесь в оргкомитет конкурса к Марианне Ференчук, PR-менеджеру +7 (495) 995-00-43, доб., 318, fma17@bony.komus.net