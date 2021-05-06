«По законам военного времени»-4: бесстрашные немцы и ухоженные советские офицеры

Евгений Воловенко и Александр Панкратов-Черный на съемочной площадке. Фото: Александр КАТЕРУША

В канун Дня Победы Первый канал приступил к показу нового, уже четвертого по счету сезона телесериала «По законам военного времени». Этот называется «Победа!».

Интерес к премьере со стороны калининградцев гарантировал уже хотя бы тот факт, что съемки проходили в Черняховске и его окрестностях, при активном участии местных жителей. Можно представить, насколько внимательно многие земляки отслеживали происходящее на экране!

Первая сцена: 9 мая, Восточная Пруссия, Инстербург (ныне – Черняховск). Главные герои - военные юристы и супруги Иван Рокотов (Евгений Воловенко) и Светлана Елагина (Екатерина Климова) радуются миру, долгожданному возвращению на родину. Но домой они попадут нескоро. В восточно-прусском городе их ждет еще немало дел…

С самого начала заявляется одна из центральных тем новых серий – взаимоотношения Советской власти и немецкого населения. Убили в парке местную служанку, и немцы, конечно же, думают, что это сделали наши солдаты. Украли у другой инстербургской фрау бельгийские простыни ручной работы – снова бойцы Красной армии виноваты. Или вот такой эпизод. Юный лейтенант в сопровождении двух бойцов патрулирует улицы в поисках подозреваемых в убийстве немецкой пары. Командир патруля, не зная немецкого, обращается к прохожей, не видела ли она двух девушек.

- Цвай фройляйн видели? – пытается выяснить лейтенант.

- Драй (три. – Ред.)? – переспрашивает испуганная немка.

Лейтенант, поняв, что разговор зашел в тупик, уходит. А по городу вскоре ползут слухи, что советские солдаты и офицеры средь бела дня ищут развлечений с девушками.

Местное население показано по-разному: одни пытаются противостоять победителям, продолжая уже свою личную войну, а в жизни других вообще мало что изменилось. Пока центральные персонажи у входа в комендатуру разрабатывают план ликвидации банды диверсантов, за их спинами спешат по своим делам инстербуржцы. Вот солидный мужчина при шляпе и с саквояжем неспешно куда-то следует. А какие модные фройляйн прогуливаются мимо комендатуры. И, кажется, совсем не боятся «этих страшных русских».

Правда, внутренний цензор все же сомневается: неужели в мае 1945-го в Инстербурге так все и было? Упитанные, чистенькие, спокойные немцы, у которых в жизни, в принципе, мало что изменилось. Вон даже магазины женской одежды уже открывают. А чуть что – сразу бегут жаловаться в советскую комендатуру. И так там качают права!..

А наши офицеры, вчерашние фронтовики? Ухоженная кожа, белоснежные улыбки, модельные стрижки (оператор очень любит крупные планы). Видимо, с момента взятия Инстербурга, то есть с января 1945-го только и делали, что отсыпались, отмывались, здоровый румянец нагуливали…

Спрашиваю у знакомого, далекого от въедливого краеведения, мол, смотришь?

- Смотрю, - отвечает телеман. – Легкое кино какое-то, хоть и «про войну». И смешно иногда. То в кадре сетка-рабица оцинкованная, то фасады с пластиковыми стеклопакетами, то современные линии электропередачи. И еще мне интересно: долго офицеры Красной армии будут проходить мимо ворот комендатуры, которые «украшают» нацистские орлы?

Героя в исполнении Александра Панкратова-Черного из-за привязанности к немому мальчику уже сравнивают с Андреем Соколовым из «Судьбы человека». Тот тоже ведь после войны встречается с мальчишкой-сиротой. Но по остроте и пронзительности эти истории, конечно, несопоставимы…

В новых сериях много сцен личной жизни Елагиной и Рокотова. Больная тема для нее – невозможность иметь детей и вытекающий отсюда страх, что Рокотов может уйти к другой. Действительно, муж переживает сложные чувства, когда случайно в комендатуре Инстербурга встречается со своей первой любовью. Лиза скрыла от него правду о себе: что замужем за немецким офицером, а их сын в рядах вермахта погиб где-то под Киевом. Но Рокотов – образец порядочности, помогает несчастной женщине с оформлением документов на выезд из Восточной Пруссии в центральную Германию.

В общем-то, все это, конечно, возможно. Однако, как говорил герой Владимира Басова в фильме «Я шагаю по Москве», правды характеров не хватает.

Екатерина Климова накануне запуска телепроекта в программе «Доброе утро» на Первом канале ответила всем вредным зрителям - дескать, фильмов о войне должно быть много: и легких, и сложных, и документальных, и высокохудожественных, потому что важно до каждого зрителя доносить правду о войне.

- Главное, чтобы мы не забывали о войне! – сказала актриса.

И то верно. Будем помнить.