Антон Алиханов: Пляжный туризм – это июль и август, все остальное – обманка из наших роликов

Даже после открытия границ интерес к Калининградской области будет расти. Фото: Александр Подгорчук

Региональные власти концентрируются на развитии альтернативных видов отдыха в Калининградской области, чтобы не быть привязанными к не очень длинному летнему сезону. Об этом в ходе телемарафона Новое знание» заявил губернатор Антон Алиханов.

- Давайте будем откровенными. Балтике сложно соревноваться с Черным морем и понятно, что она теплее не станет. Несомненно, пляжный туризм есть и в хорошие годы, это три месяца, но обычно, это июль и август, все остальное – обманка из наших туристических роликов, - сказал Антон Алиханов.

Глава региона признался, что тот туристический поток, который был в прошлом году и ожидается в этом – не органический. Он таким бы не был, если бы были открыты границы. Так что если в следующем году границы откроют, «мы увидим определенное охлаждение интереса и вернемся к допандемическму уровню». Но даже при этом, интерес к Калининграду будет расти, уверен Алиханов.

- Несомненно, мы увидели слабые места, и с этого года вкладываемся в, казалось бы, такую простую инфраструктуру, например парковки, которые позволяют обслужить этот огромный туристический поток. У нас большая программа по развитию балтийского побережья, с отдельными инвесторами мы работаем - это и гольф-поля, и парки развлечений, ипподромы, развитие игорной зоны. Надеемся, что порт в Пионерском будет достроен и мы сможем получить дополнительный приток морских туристов, - сказал Антон Алиханов. Он также сообщил, что владельцы аэропорта «Храброво» планируют строить отель рядом с аэропортом, потому что потенциальный трансферт из российских регионов в Европу через Калининград потребует подобной инфраструктуры.

Помимо дальнейшего развития пляжного отдыха, власти занимаются развитием востока области, разработав программу восстановления объектов культурного наследия.

- Мы хотим концентрироваться на этом, разнообразить виды отдыха. Необходимо создать санаторно курортные объекты, которые будут давать нам круглогодично привлекать людей на лечение, для проверки здоровья, - рассказал участникам телемарафона калининградский губернатор.

В этом году, по прогнозам, Калининградскую область посетят около 2 млн туристов. В 2022 году власти намерены ввести курортный сбор в ряде муниципалитетов.