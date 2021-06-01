В «Единой России» предложили ввести «детские» льготы

В рамках форума «Большой семейный совет» ЕР предложила ввести меры соцподдержки семей с детьми. В их числе - расширение программы материнского капитала и введение новых “детских” льгот.

Например, одна из победителей предварительного голосования “Единой России” в Республике Мордовии Наталья Москвитина выступила с инициативой о включении в программу материнского капитала расходов на ремонт в доме, приобретение авто и газового оборудования в квартиру, пишет nashgorod.ru.

По словам Дмитрия Медведева, председателя партии, в данный момент прорабатывают блок по снижению налоговой нагрузки на многодетные семьи. Медведев также подчеркнул необходимость определения единого статуса таких семей по всей РФ.

Медведев отметил: власти регионов по сей день сами устанавливают, какие семьи следует считать многодетными. Это противоречие необходимо устранять, поскольку оно формирует социальный дисбаланс.

Марина Оргеева, председатель Калининградской областной думы, заявила, что многодетные семьи смогут выбирать между получением участка земли или денежной компенсацией. По ее словам, благодаря финансовой поддержке семьи с детьми могли бы улучшить жилищные условия.

Глава организации “Женщины за развитие” Либкан Базаева предложила включить в трудовой стаж многодетных родителей все время, проводимое с ребенком, а не шесть лет, как это сейчас принято.

Светлана Недилько, председатель реготделения всероссийского общественного движения “Матери России”, предложила зафиксировать сумму алиментов в размере 50% от регионального прожиточного минимума. Кроме того, прозвучала инициатива ввести льготный проезд по всей РФ для детей до 7 лет.

По информации сайта партии ER.RU, ранее по инициативе “Единой России” уже приняли новые льготы для семей, имеющих детей. Так, сейчас в РФ больничный родителям дошкольников оплачивают в стопроцентном размере от заработной платы, а выплаты беременным, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, осуществляют каждый месяц. Кроме того, партия планирует сделать программу кешбэка за отдых детей постоянной. Ранее Владимир Путин уже одобрил это предложение в своем послании Федеральному собранию.

На форуме участвовали социальные НКО и родительские объединения. Дмитрий Медведев также отметил, что все социальные предложения направят правительству. Они станут частью предвыборной программы “Единой России”.