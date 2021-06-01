«Стоп сигнал»: Как в Калининграде борются за безопасность детей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С прошлой недели по Калининграду колесит оранжевый автобус с надписью «Лаборатория безопасности». Так администрация города решила повышать уровень автомобильной грамотности самых маленьких жителей. Внутри — опытные педагоги и специальное оборудование. С его помощью можно смоделировать практически любую дорожную ситуацию и наглядно объяснить ребёнку, почему нельзя баловаться на дороге. Ну а если автобус ещё не бывал в вашем районе, как защитить свое чадо в большом городе, рассказывает «Комсомолка».

ПЕШКОМ

«Красный — стой, зеленый — иди» — часто на этом все объяснения и заканчиваются. Если рассказываете детям правила поведения на пешеходном переходе, не забудьте добавить: смотреть по сторонам нужно, даже когда переходишь регулируемый переход. Ведь водитель может зазеваться и просто не заметить запрещающий сигнал.

Отдельная тема — переход в ночное время. Человека часто не видно на фоне темного асфальта, поэтому важно снабдить своего ребёнка какой-нибудь светоотражающей деталью. Например, брелком. А если сын или дочь отказывается его носить, на помощь придёт гаджет. Пусть ребенок включит яркость на максимум и повернет экран к дороге. Это сделает его заметнее.

Расслабляться не стоит и на тротуарах. Объясните ребенку, что нельзя идти, опустив глаза в телефон. Ведь помимо пешеходов по обочинам дорог часто ездят самокаты и велосипеды. Если ребенок ходит в школу один, попросите его сообщать, когда он приходит в учебное заведение и уходит оттуда. Добавьте, что не хотите его контролировать, а просто волнуетесь за него.

НА САМОКАТЕ ИЛИ ВЕЛОСИПЕДЕ

Расскажите ребенку базовые правила дорожного движения, даже если он не собирается выезжать на проезжую часть. Это сделает его поведение более предсказуемым для водителей, а значит и более безопасным. Научите смотреть по сторонам при каждом маневре: внимательность может уберечь от многих травм.

Если у ребенка есть электросамокат, использовать его можно только вместе со взрослыми. Он только на первый взгляд кажется таким же, как обычный. И не забывайте про защиту: шлем, наколенники, налокотники. Если ребенок не хочет их надевать, можно придумать вместе костюм супергероя, в котором они необходимы.

В АВТОМОБИЛЕ

Всегда используйте детские кресла или бустеры в зависимости от возраста, роста и веса ребенка. Самым маленьким пассажирам обычный ремень может нанести травму. Надежно зафиксируйте устройство. Если заказываете такси — убедитесь, что сервис использует качественные и крепкие устройства.

В его приложении для вызова такси есть специальный «Детский» тариф.

Водители, которые работают с детьми, не только умеют устанавливать и настраивать кресла, но и всегда ведут себя аккуратно на дороге. К тому же, они проходят дополнительное обучение вместе с психологами Института дошкольного образования. Поэтому сотрудники не будут сердиться, если ребёнок вдруг начнёт капризничать.

С 1 июня значок тарифа доступен на основном экране Яндекс Go: если вы заказываете такси в первый раз, достаточно выбрать подходящее кресло в нужном тарифе («Детский», «Комфорт», «Комфорт +», Ultima), а в дальнейшем приложение запомнит ваш выбор.

ПОМОЩЬ РЯДОМ

К тому же, благодаря социальному проекту Яндекса «Помощь рядом» на такси могут ездить бесплатно подопечные 30 благотворительных фондов России. Средства на это выделяет сам Яндекс, но и пользователи тоже вносят вклад. 300 тысяч пользователей по стране подключили функцию округления стоимости поездки в пользу проекта.

Сделать это просто: 1 июня на карте приложения для этого появился значок нарисованной машины. Нажав на него, можно перейти на страницу «Помощи рядом» и подключить округление. При оплате картой стоимость поездки округляться в большую сторону в пределах 9 рублей. Благодаря этому маломобильные дети и взрослые могут ездить на такси бесплатно.

— Для таких людей перемещение из дома в другие точки города и обратно является настоящей проблемой, — рассказывает руководитель Благотворительной организация «Добрый юг» Дана Руднева. — Часто бывает, что дети ограничены в выборе занятий, так как физически очень сложно добраться туда. Поездка на общественном транспорте родителя с ребенком, который не может сам ходить или ходит плохо, отнимает гораздо больше сил и времени, чем у обычного человека. Особенно это сложно для родителей, если детей несколько. То, что они могут использовать такси бесплатно, открывает перед ними больше возможностей.

Фонд подключился к программе «Помощь рядом» от Яндекса недавно. Семьи начинают пользоваться сервисом, но многие не верят, что они действительно могут поехать на такси бесплатно. Это необычная возможность для современного транспорта.

Водители, которые выполняют заказы в рамках проекта «Помощь рядом», проходят дополнительную подготовку, учатся корректно общаться с другими детьми. Приезжая по вызову, водитель созванивается с заказчиком и спрашивает, не нужна ли помощь, чтобы дойти до автомобиля, помогает при посадке и высадке из машины.

Благодаря «Помощи рядом» дети, которые ранее были ограничены в передвижении, теперь получают шанс успевать и на занятия по реабилитации, и в кружки, и спортивные секции. Всего бесплатным такси по этой программе пользуются уже около 40 тысяч человек.