«Дефибриллятора не было ни в одной машине»: почему в Калининграде не смогли спасти бегуна Юрия Туркова

Этот снимок был сделан непосредственно перед забегом, который стал для Юрия последним в его жизни. Фото: семейный архив.

30 мая в Калининграде во время полумарафона «ЗаБег» скончался спортсмен Юрий Турков. В первые дни после трагедии СМИ публиковали лишь ту информацию, которая появлялась из официальных источников. Утверждалось, что мужчина оперативно получил медицинскую помощь, однако было слишком поздно – смерть наступила мгновенно. Позже стало известно, что спортсмен скончался от сердечного приступа.

«Мы ждали приезда медиков очень долго»

Через несколько часов после гибели Юрия Туркова его сестра Екатерина опубликовала в соцсетях сообщение, которое получила от некоего Сергея. Тот утверждал, что бежал за Юрием , «был первым, кто увидел, как он упал, и находился рядом до конца реанимации».

- Хочу рассказать пару важных моментов, которые вы должны знать, - написал Сергей. - В СМИ сообщают, что рядом была медпомощь, но это не так. «Скорая» снялась с той точки и вместе со второй машиной ехала за последним бегуном. Почему-то мы ждали приезда кареты очень долго после звонка волонтеров. Мне кажется, с ней не могли связаться. Но когда машина приехала, не стало лучше. Эта «скорая» была совершенно не готова к работе на таких мероприятиях. У молодой девчонки был чемоданчик только с лекарствами, а для проверки давления у пульса у нее были манжета и стетоскоп, и она не смогла услышать пульс.

По словам Сергея, фельдшер «в одиночку делала массаж сердца», а искусственную вентиляцию легких – «при помощи второго бегуна».

- Когда приехала уже чуть более подготовленная «скорая», подключили электрокардиограмму и продолжали откачивать вручную. Дефибриллятора не было ни в одной машине. Начали вызывать реанимацию, - добавил очевидец. - В 10:03, возможно, зафиксировали клиническую смерть. Второй раз меня спросили время, когда было 10:10. В это время реанимация почему-то искала нас очень далеко от места событий. К сожалению, никто не догадался дать медикам карту забега, и можно было просто назвать номер километра для ориентации. Около 10:15 все закончилось. Я слышал, что едет реанимация, когда был уже около стадиона примерно в 10:35.

«Мероприятие обслуживала частная компания»

Вскоре в соцсетях появился официальный комментарий регионального минздрава.

- Приносим свои искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой близкого человека. Но не могли не отреагировать на такое обвинение в адрес бригады «скорой помощи», - говорится в сообщении. - Мероприятие обслуживала не Городская станция СМП, а частная компания, которая к минздраву не имеет никакого отношения, а на повторный вызов уже приехала наша бригада - ГССМП. Каждая из машин 94 ежесуточных бригад обеспечена спутниковой системой ГЛОНАСС, соответственно, связь есть постоянно. Все автомобили оборудованы дефибрилляторами. Поэтому со стороны нашей подведомственной организации все было правомерно и сработано в полном соответствии с требованиями оказания скорой медицинской помощи. Еще раз примите наши соболезнования, очень сочувствуем вам.

Ответ минздрава вдову Юрия Викторию Туркову не устроил.

- Я хочу знать правду, - заявила она «Комсомолке». – Мой муж был абсолютно здоровым человеком. Он никогда не жаловался на здоровье, бегал марафоны и побольше, с сердцем у него все было в порядке. Что произошло сейчас, для нас это большой вопрос. Это шок. Я уверена в том, что медицинская помощь была просто не оборудована, и ему эту помощь вовремя не оказали. Поэтому он и умер.

Что говорят организаторы

Ответить на вопросы «Комсомолки» согласился пресс-секретарь «Лиги Героев» (официальный организатор всероссийского забега) Кирилл Воробьев.

- Сообщение о происшествии региональный директор полумарафона получил в 9:53, - рассказал Воробьев. - После этого, согласно инструкции, он сразу связался с главным врачом мероприятия. Тот, в свою очередь, незамедлительно передал сигнал координатору машин «скорой помощи», которые обеспечивали медицинское сопровождение мероприятия. На место происшествия оперативно прибыл главный по трассе и до 9:59 был на месте. Начиная с 9:59 с ним регулярно поддерживал связь региональный директор «Забега.РФ» в Калининграде. После того как была констатирована смерть, об этом был уведомлен представитель ОМВД. Региональный директор «Забега» находился на месте происшествия до того момента, как увезли тело.

По словам Воробьева, городские медслужбы полумарафон действительно не обслуживали. Этим по договору занималась частная компания ООО «Амбуланс», которая имеет лицензию, выданную министерством здравоохранения Калининградской области.

- Было ли у этой компании все необходимое оборудование для оказания неотложной помощи?

- По условиям договора ООО «Амбуланс» гарантировало соответствие состава бригад (3 общепрофильные врачебные бригады и 1 бригада анестезиологии-реанимации) и оснащение автомобилей «скорой помощи» требованиям Приказа Минздрава России №388н. Только при соблюдении этих условий администрации Калининграда мы могли получить согласование на проведение мероприятия. Подбор бригад в «Амбуланс» осуществлялся в соответствии с рекомендациями, учитывающими количество участников мероприятия, а также размеров территории, на которой проводился забег.

- По каким принципам выбиралась компания?

- Учитывался опыт ее работы на других спортивно-массовых мероприятиях. «Амбуланс» была занесена в паспорт безопасности мероприятия наряду с другими компаниями (например, ЧОП). Этот документ является частью плана мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», который, в свою очередь, был согласован с ОМВД по Московскому району Калининграда и дирекцией стадиона «Калининград».

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