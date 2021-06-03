Калининградцы помогут выбрать лучший ресторан области

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В этом году журнал «Балтийский Бродвей» в 10-й раз вручает главную ресторанную премию Калининградской области «Пумперникель». С 1 июня стартовало народное голосование на сайте «Твой Бро». Участники могут ежедневно отдавать по три голоса за любимые рестораны. Голосование завершится 30 июня, и тогда определится список из 50 ресторанов, которые пройдут в следующий тур.

На втором этапе лучших будут выбирать 100 экспертов, половина из которых рестораторы, а другая — представители бизнеса, власти и медиа. Вместе они определят победителей в номинациях: «Лучший шеф-повар», «Лучшая пицца», «Локальное блюдо», «Лучший завтрак», «Лучшая кофейня», «Открытие года», «Лучший бар», «Лучший десерт» и трех претендентов на звание лучшего ресторана. По трем номинациям рестораторы до 30 июня могут подать заявки самостоятельно по этой ссылке.

В третьем, заключительном, этапе к выбору победителя в главной номинации присоединятся независимые эксперты из сферы HoReCa. Они продегустируют блюда номинантов, выставят баллы и выберут лучший ресторан области. Победителей объявят во время гала-ужина 8 октября.

Но и это еще не все. Специально к юбилею премии «Балтийский Бродвей» делает «Пумперникель» частью сайта «Твой Бро». Теперь это и рекомендательный сервис, где впоследствии калининградцы смогут узнавать про новые заведения, следить за их рейтингом, искать их на карте и выставлять оценки.

Наша правка

Премия «Пумперникель» — главная ресторанная награда в Калининградской области. Ее участниками и лауреатами в разное время становились различные кафе, рестораны и бары области: от небольших проектов до влиятельнейших ресторанных домов.

В премии участвуют все без исключения заведения общепита — от самых маленьких до крупнейших сетей. При отборе учитываются несколько параметров — у заведения должно быть имя, оно соответствует понятию кафе или ресторана и функционирует на момент запуска премии. В десятом «Пумперникеле» принимают участие более 400 мест общественного питания, что делает премию одной из самых масштабных за всю историю ее проведения.