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Туризм2 июня 2021 9:09

В Калининградской области хотят ограничить въезд в курортные города

Власти рассматривают возможность направить автомобили на перехватывающие парковки
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Можно не сомневаться - калининградские пляжи точно не опустеют.

Можно не сомневаться - калининградские пляжи точно не опустеют.

Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Калининградской области вернулись к идее ограничить въезд в курортные города. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Антон Алиханов. По словам главы региона, автомобилистам хотят предложить оставлять машину на перехватывающих парковках и дальше перемещаться электротранспортом.

Впервые о планах ограничить трафик на калининградском побережье Антон Алиханов заговорил прошлым летом. Уже тогда он заявил, что поставил задачи подобрать участки под парковки.

- Их желательно делать где-то на подъездах к городу или на окраинах города и выводить эти потоки либо в пешеходные, либо в какие-то электромобили или ещё в какой-то транспорт, который будет перемещать людей по городу, по центру города, а центральную часть всё-таки освобождать от транспорта. Ну, либо делать там это платным, - объяснил глава региона.

Реальное перекрытие дорог на въездах в курортные города происходило в мае 2020 года. Мера была связана с распространением коронавируса и действовала только в выходные дни. Сегодня въехать в Светлогорск и Зеленоградск на автомобиле можно совершенно свободно.

Снизить поток автомобилей собирается и администрация Куршской косы. Там сейчас рассматривают возможность увеличить размер платы за въезд на территорию Национального парка. Пока же пассажирам рейсовых автобусов на Куршскую косу придется платить за посещение 300 рублей.

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