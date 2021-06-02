В Калининградской области хотят ограничить въезд в курортные города

Можно не сомневаться - калининградские пляжи точно не опустеют. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Калининградской области вернулись к идее ограничить въезд в курортные города. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Антон Алиханов. По словам главы региона, автомобилистам хотят предложить оставлять машину на перехватывающих парковках и дальше перемещаться электротранспортом.

Впервые о планах ограничить трафик на калининградском побережье Антон Алиханов заговорил прошлым летом. Уже тогда он заявил, что поставил задачи подобрать участки под парковки.

- Их желательно делать где-то на подъездах к городу или на окраинах города и выводить эти потоки либо в пешеходные, либо в какие-то электромобили или ещё в какой-то транспорт, который будет перемещать людей по городу, по центру города, а центральную часть всё-таки освобождать от транспорта. Ну, либо делать там это платным, - объяснил глава региона.

Реальное перекрытие дорог на въездах в курортные города происходило в мае 2020 года. Мера была связана с распространением коронавируса и действовала только в выходные дни. Сегодня въехать в Светлогорск и Зеленоградск на автомобиле можно совершенно свободно.

Снизить поток автомобилей собирается и администрация Куршской косы. Там сейчас рассматривают возможность увеличить размер платы за въезд на территорию Национального парка. Пока же пассажирам рейсовых автобусов на Куршскую косу придется платить за посещение 300 рублей.