Партия «Новые люди»: перечень возможностей использования материнского капитала нужно расширить

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Партия «Новые люди» разработала проект предложений, который расширит возможность применения материнского капитала. Кроме этого, партия предлагает новую форму поддержки многодетных семей. Это поможет решить проблему жилья и положительно отразится на демографической ситуации в стране, считают «Новые люди».

Инициатором изменений выступила депутат Калининградской областной думы Екатерина Семенова. Она предлагает дать многодетным семьям возможность выбирать: получить участок под застройку или получить компенсацию вместо земли и направить средства на улучшение жилищных условий.

В регионе проживает 33 тыс. семей, которые частично или полностью не воспользовались маткапиталом. Еще около 6 тыс. семей имеют право вместо земельного участка под строительство получить компенсацию. Но воспользоваться этой привилегией они не могут.

По действующему закону средства материнского капитала и компенсации за земельный участок нельзя потратить на подведение к уже построенному дому света, газа, воды и канализации. На эти деньги нельзя также купить недостроенный дом, сделать ремонт или пристройку.

Проблема в том, рассказывает Екатерина Семенова, что по закону бесплатные участки под строительство для многодетных семей должны выделяться только там, где подведены все инженерные коммуникации. Таких участков в регионе очень мало. Семьи ждут в очереди годами, а у местных властей нет денег на прокладку коммуникаций.

«Бывают случаи, когда участки предлагают в лесу или чистом поле. Провести туда электричество, воду и установить хотя бы септики, не говоря уже о центральной канализации, семьям не по карману. Выходит, что поддержка многодетных семей существует только формально», - считает Екатерина Семенова.

По статистике, около 80% земельных участков по всей стране, которые предоставляют многодетным семьям, не имеют инженерной инфраструктуры. В очереди на получение земли стоит около 60% семей с тремя и более детьми. В некоторых регионах срок ожидания достигает девяти лет. При этом альтернативные выплаты взамен участков введены только в 24 субъектах РФ. Чтобы изменить ситуацию, «Новые люди» хотят изменить закон, расширить перечень возможностей использования компенсаций за землю и привести к общему знаменателю вместе с материнским капиталом.

Предложение поддержали в партии «Новые люди». Инициатива калининградцев поможет семьям по всей России. Ее можно масштабировать на всю страну, но с учетом региональных особенностей. «Новые люди» уже приступили к подготовке.

«В России, несмотря на существующие меры поддержки, рождаемость падает. Например, в Калининградской области прирост населения обусловлен только притоком мигрантов. Избежать сокращения населения в России можно, только если увеличится количество многодетных семей. Для этого нужны исключительные меры поддержки», - говорит Екатерина Семенова.

По прогнозам социологов, Россию ждет еще одна «демографическая яма». Сейчас семьи начинает создавать немногочисленная группа россиян, которые родились в 1990-2000 годах. По данным ученых, число многодетных семей в стране не превышает 10%.

Кроме расширения существующих мер поддержки, «Новые люди» предлагают федеральным властям ввести для многодетных семей новый стимул - создать т. н. земельный капитал.