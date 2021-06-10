Программу «Единой России» проверили на прочность

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Глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на заседании высшего и генерального советов партии рассказал, как его коллеги выполнили предвыборную программу политического объединения за 2016 год.

Медведев заявил, что предвыборная программа «Единой России» выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной на протяжении всей пятилетки. На данный момент программа выполнена, и помешать этому не смогли ни проблемы во внешней политике, ни санкции, ни эпидемия коронавируса COVID-19, пишет nashgorod.ru.

По словам лидера партии, одной из задач единороссов остается обеспечение для граждан качественных условий для жизни. И об образовании и здравоохранении нужно позаботиться в первую очередь. Во время эпидемии «Единая Россия» вела активную деятельность. Партия предоставила собственные ресурсы для помощи населению. В каждом российском регионе функционировали центры добровольцев. Там работали свыше 100 000 волонтеров. Законотворчество было направлено на оказание помощи пострадавшим от китайской коронавирусной инфекции. Неравнодушные граждане создавали пункты сбора денег для нуждающихся категорий населения.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что свыше полумиллиарда рублей партия потратила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Кроме того, были приобретены реанимобили и продуктовые наборы для врачей. Время выдалось по-настоящему сложным.

Единороссы лоббировали поправки в Трудовой кодекс страны, чтобы упростить отношения персонала и работодателей при удаленном формате работы.

За минувшую пятилетку удалось уменьшить зависимость РФ от колебаний нефтяного рынка и поддержать российский бизнес.

Продолжает наращивать обороты и социальная политика партии. Речь идет о продлении еще на пять лет программы материнского капитала, упрощении процесса получения пенсии по инвалидности, увеличении пособия для родителей-одиночек, а также беременных женщин и неработающих родителей с ребенком до полутора лет.

Помимо этого, поддержка «Единой России» позволила начать реформу. Благодаря ей дольщики недостроев получат компенсации. Жители сельской местности смогут взять ипотечный заем под 3% годовых.

Также партия добилась принятия закона о горячем питании для учащихся младших классов во всей стране.

На сайте ER.ru сообщается, что состояние окружающей среды входит в число повесток «Единой России». Члены партии поддержали новые меры ответственности для крупного бизнеса в данном сегменте.

Глава совета директоров некоммерческого Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрий Бадовский пояснил, что выполнение программы за 2016 год дает партии возможность иметь качественное предвыборное послание уже на нынешний год.

Выполнением прежних обещаний «Единая Россия» подтвердила обязательства выполнить новые, что является отличной стартовой базой, уверен Бадовский.

«За пять лет «Единой России» удалось выстроить грамотный диалог с гражданами, который основан на взаимодействии в решении многих вопросов и задач. Эта работа не одного дня. Но считаю, партии удалось это сделать. В качестве примера можно привести успешную реализацию в регионе партпроекта «Городская среда». Благодаря обратной связи с населением и учёту мнений людей приведены в порядок общественные и дворовые территории не только в Калининграде, но и в других городах области. И это говорит о доверии жителей.

Граждане увидели, что «Единая Россия» помогает не на словах, а на деле. Это касается строительства ФОКов и новых дорог, реконструкции домов культуры, а также создания доступной среды для маломобильных граждан. Огромная работа ведётся и в региональной общественной приёмной, которая помогает решать проблемы людей. Впереди ещё много работы. Важно то, что во главе угла в политике партии по-прежнему остаётся инициирование законов, направленных на улучшение жизни наших граждан», - сказал Андрей Кропоткин, секретарь регионального отделения «Единой России».