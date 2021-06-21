«Вся реанимация уже заполнена»: в Калининграде снова разворачивают ковид-отделения

По словам врачей, тяжелых случаев заболевания по-прежнему немало. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Последний раз такие же цифры фиксировались в регионе в конце февраля этого года.

Главный врач Калининградской областной инфекционной больницы Ольга Краснова в минувшие выходные на своей странице в Инстаграме, отвечая на вопрос подписчика о симптомах нового штамма коронавируса, не стала подтверждать его наличие в регионе, но рассказала, с какими симптомами все последние дни поступают заболевшие.

- Растет заболеваемость, большое поступление пациентов в стационар инфекционной больницы, и мы вновь вынуждены перепрофилировать отделения под ковид, - прокомментировала главный врач.

- Перечислите, пожалуйста, симптомы нового штамма коронавирусной инфекции. Чем они отличаются от уханьского штамма? - обратился один из подписчиков.

- Симптомы такие же, что и прежде: повышение температуры, общее недомогание, слабость, возможна заложенность носа, кашель, потеря обоняния и/или вкуса. Заболевание протекает тяжелее. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к вашему лечащему врачу.

Ранее Ольга Краснова призывала калининградцев отнестись к этой болезни серьезнее.

- Это НЕ обычный грипп, - подчеркнула врач. - Это НЕ выдуманная болезнь. Ковид существует и зачастую, к сожалению, протекает очень тяжело. Когда пандемия только начиналась, первые случаи ковид-19 были несложными, протекали бессимптомно или с небольшими катаральными явлениями. Позже стали поступать пациенты тяжелее, через несколько месяцев работы мы потеряли первого пациента с ковид-инфекцией, а дальше - все как в страшном сне: тяжелые больные, взрывной рост числа госпитализаций, тяжелые осложнения после перенесенного заболевания.

По мнению Ольги Красновой, даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не застрахованы от осложнений.

- Поражаются легкие, сердце, сосуды, головной мозг, почки, печень, поджелудочная железа, - перечислила специалист. Врач - анестезиолог-реаниматолог Центральной городской клинической больницы Калининграда Владимир Ветров также подтвердил слова Красновой о подъеме заболеваемости.

- Все реанимационное отделение заполнено. 18 тяжелых пациентов с коронавирусом у нас находятся, - отметил Владимир Ветров в интервью ГТРК «Калининград».

Врач отметил, что за последние дни работы в отделении стало больше.

Напомним, на прошлой неделе региональные власти ввели новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Они коснулись работы общепита и торговых центров, проведения массовых мероприятий. Отменена работа фан-зоны на стадионе «Калининград». В регионе усилен контроль над соблюдением масочного режима на транспорте и в магазинах. Работодателям рекомендовано перевести на удаленку не менее 30% сотрудников.