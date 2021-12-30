Новые зубы и «закрыть ипотеку»: Что просят калининградцы у Деда Мороза

В этот раз только через нашу почту Дедушка получил больше 350 писем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Письма Деду Морозу - с мечтами и пожеланиями - мы собирали от вас, уважаемые читатели, на протяжении трех недель подряд. За это время поступило больше 350 посланий, в которых вы честно рассказывали, что и почему хотели бы получить в подарок на Новый год.

В письмах, написанных детьми, первое место с большим отрывом от остальных заняли и разделили между собой конструкторы «Лего» (разной тематики) и смартфоны (вполне определенной марки). Представители подрастающего поколения также не прочь найти под елочкой мощный ноутбук, при чем не только для игр - некоторые ребята уверяют, что компьютер нужен исключительно для учебы. Среди остальных предпочтений - квадрокоптеры и машинки на пульте управления .

У взрослых в 2021 году полет фантазии гораздо шире. Нет, от новенького смартфона многие, конечно, тоже не отказались бы, но при этом есть и много других хотелок. Прежде всего, у Дедушки Мороза просят решить жилищный вопрос. Например, «закрыть ипотеку» (Ирина, 56 лет), «жить в своей квартире и не платить 20 тысяч арендодателю» (Диана, 21 год), «собственный дом, чтобы обзавестись большой семьей и перевезти родителей» (Артем, 34 года).

Разумеется, отразилась на новогодних мечтах и набившая оскомину пандемия. Так, некоторые просили у Деда Мороза не только массового иммунитета, но и... новый диван, который в период самоизоляции «объединяет семью». Одна из наших читательниц заказала на Новый год «шикарную большую комнатную пальму , чтобы всегда лето было со мной». Другая призналась в письме, что хочет «досыта наесться конфет - чтобы поделиться со всеми, и осталось для себя». Помочь поправить здоровье, как ни странно, в новогодней почте просят редко. Нам попалось всего одно желание «вставить зубки» и несколько намеков на отдых в санатории.

Удивляет и то, что в списке материальных мечтаний лишь пару раз упоминается собственный автомобиля, а одному из читателей «для полной гармонии не хватает мотора на резиновую лодку».

Читая поступившие письма, было особенно приятно обнаружить, что многие по-прежнему находят в своей жизни место романтике. «Очень сильно люблю свою девушку и хочу сделать ее самой счастливой на свете», признается калининградец Илья. «Очень хотела бы провести романтический вечер с молодым человеком в каком-нибудь красивом месте», сообщает в другом послании калининградка Ирина.

Мы благодарим всех, кто прислал нам письма со своими желаниями, и искренне надеемся, что рано или поздно эти мечты обязательно сбудутся. С Новым годом, друзья!

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