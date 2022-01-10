В Советске начинается суд над отморозками, жестоко избившими 19-летнего парня

После избиения советчанин впал в кому. Фото: Александр Подгорчук

В среду, 12 января, в городском суде Советска начнется рассмотрение уголовного дела о жестоком избиении местного жителя. В ночь на 5 июля 2021 года на 19-летнего Данилу напали восемь обезумевших отморозков.

Инцидент произошел возле кафе в городском парке. Данилу избили за то, что он заступился за девушку из его компании. По данным правоохранительных органов, молодому человеку нанесли «множество ударов кулаками и ногами по голове и телу». После избиения советчанин впал в кому и пришел в сознание только 13 июля.

Как писал портал «Клопс» со ссылкой на очевидца расправы, Данилу повалили на землю и начали жестоко бить ногами.

«Их было восемь человек — пьяная, обезумевшая, озверевшая толпа. Они буквально прыгали на нём. Это было страшно», - признался свидетель избиения. Он также рассказал, что отморозки били бутылки, размахивали «розочками» и кидались на прохожих, которые пытались спасти парня.

Спустя некоторое время полицейские установили личности и задержали шестерых нападавших в возрасте от 18 до 27 лет. Все они до этого не были судимы. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное группой лиц», которое затем было передано в Следственный комитет.

Позже статья была изменена на более тяжкую – покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений. Обвиняемым грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.