В Калининграде назначено судебное заседание по делу об избиении Павла Прилучного

Сам Прилучный уже давно не комментирует старый скандал. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дело об избиении актера Павла Прилучного дошло-таки до суда. Напомним, сам инцидент произошел 21 ноября 2020 года. В тот недобрый вечер Прилучный, который приезжал в Калининград на съемки, отправился в ночной клуб «Завод» на улице Ялтинской. Там звезда заглянула в спортивный зал, где и возник конфликт с владельцем заведения «на фоне резко возникших личных неприязненных отношений».

- Обвиняемый... умышленно нанес актеру не менее двух ударов руками и ногами в область лица и головы, - сообщает пресс-служба Ленинградского суда. - Потерпевшему были причинены телесные повреждения, в том числе серьезная черепно-мозговая травма с переломом костей, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Как уже сообщала «Комсомолка», владелец ночного клуба «Завод» Владимир Семенов спустя несколько дней после драки сам пришел в полицию и написал явку с повинной.

- Павел Прилучный приехал к нам в сопровождении своих товарищей, - рассказывал Семенов «КП». - Что-то ему здесь не понравилось. Не понравилось, что работают камеры видеонаблюдения. Кто-то попросил с ним сфотографироваться на память, он отказался… Короче, ушел из клуба. Мы закрыли за ним дверь и уже не думали, что он вернется, но через несколько минут он постучал в дверь. Спрашивает меня: «Мне сказали, что у тебя спортзал на втором этаже есть. Покажешь? Пойдем?» Я согласился без задней мысли. Был ли Павел трезвый? Скажем так, он был веселый. Поднялись мы в спортзал. Там он на входе сразу снял ботинки и толстовку. Остался с голым торсом, в одних штанах. Он помахал руками, начал пытаться произвести какие-то удары. Мол, давай, давай. Я предложил ему надеть перчатки, хотя бы каждый по одной. Но он сразу отказался и сказал: «Давай по улице». То есть как на улице. Я ему: «Паша, не надо. Больно будет...» Он просто хотел подраться. Все очень быстро произошло. От меня был реально, по сути, один удар, после которого он упал. В полицию он обратился через месяц! Для меня это было неожиданностью.

Действия обвиняемого следствие квалифицировало по ч. 1 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Судебное заседание назначено на 25 января.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«На меня напали»: Врачи диагностировали у Павла Прилучного перелом черепа

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный в тяжелом состоянии попал в одну из столичных клиник. У артиста - перелом черепа, сломана лицевая кость. В пироговскую больницу артист каким-то чудом добрался сам. После осмотра медики госпитализировали Прилучного.

Как стало известно «КП», прибывшим по вызову врачей полицейским актер сказал, что его избили. (подробности)