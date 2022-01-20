Антон перенес ковид, а потом снова заболел: для 10-классника из Правдинска со СМА собирают деньги на дорогостоящий аспиратор

Антон учится на "отлично" и занимается программированием и 3D-моделированием. Фото: предоставлено центром «Верю в чудо».

Об Антоне Ледовском из Правдинска узнали, когда в прошлом году СМИ написали, как он сдавал экзамены, выпускаясь из 9-го класса школы. Учитывая особенности организма, сделать это было очень непросто. Мальчик родился с наследственным генетическим заболеванием - спинальной мышечной атрофией (СМА, та самая болезнь, на лечение от которой собирали деньги Милане Семеньковой). Сейчас - новая неприятность.

Коронавирусом Антон переболел еще осенью. Родители говорят, что либо вирус домой принес кто-то из семьи, либо учителя, которые занимались с мальчиком.

- Ковид Антон перенес относительно легко. Была температура, был кашель. Как тяжелая форма ОРВИ. Но тест показал COVID-19. При этом у нас, остальных членов семьи, тест оказался отрицательным, - рассказывает «Комсомолке» Олеся, мама мальчика.

Коронавирус Антоша победил, но организм перестал сопротивляться, и мальчик стал все чаще болеть простудными заболеваниями.

- Эти заболевания, вероятно, носят сезонный характер. Но чуть что, у него появляется насморк и кашель. Мы-то привыкли, что можно высморкаться, откашляться утром. А сил, чтобы прокашляться, у Антона просто нет. Ему тяжело. Мы пользуемся откашливателем, когда Антон отдыхает, ставим аппарат неинвазивной вентиляции легких, НИВЛ. А для выведения мокроты из верхних дыхательных путей нам, конечно, нужен аспиратор. Аспиратор детям с таким заболеванием, как у Антона, в принципе необходим. Просто раньше в нем не было особой надобности, обходились. Сейчас поняли, что нужно, - вздыхает мама.

55 тысяч рублей на портативный аспиратор (по-простому говоря - медицинский отсасыватель) для Антона собирает благотворительный центр «Верю в чудо». Поучаствовать в сборе могут все неравнодушные.

Антон же продолжает учебу в 10-м классе, учителя к нему, как раньше, больше не ходят, уроки проводят через Zoom.

- Началась длинная третья четверть. Так что занимается он по полной программе. Подъем в 7 часов, в 9 начинает учебу. Иногда я даю ему подольше поспать, а он еще и ругает мена за это. Учебная нагрузка серьезная, конечно, - рассказывает Олеся. - Частично по Zoom, частично занимается сам: учебники, интернет, онлайн-уроки.

Учится Антон на отлично, и, в принципе, все предметы ему даются легко. Главное, как он говорит сам, чтобы времени на все хватало. Ведь 10-й класс это, кроме прочего, уже объемные произведения по литературе, которые нужно успеть прочитать. Кроме того, Антон занимается онлайн в IT-клубе - два раза в неделю учится программированию. В свободное время занимается 3D-моделированием.

Напомним, с самого рождения у Антона нарушена работа мускулатуры. До 8-го класса мальчик ходил в общеобразовательную школу вместе со всеми сверстниками. Мама носила его на руках по школьным коридорам и лестницам, а одноклассники помогали с коляской.

Если вы хотите помочь Антону Ледовскому, переходите по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

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Антон Ледовский живет с родителями в Правдинске. Мальчик родился с наследственным генетическим заболеванием. Спинальная мышечная атрофия (СМА) - та самая болезнь, на лечение которой еще недавно всем миром собирали деньги Милане Семеньковой. Впрочем, до 8-го класса мальчик еще посещал общеобразовательную школу вместе со сверстниками. Конечно, ему помогала мама – носила сына на руках по коридорам и лестницам, а одноклассники помогали с коляской. Потом грянул коронавирус, и родители Антона решили не рисковать. Плюс к тому он заметно подрос, так что заносить его на второй и третий этаж стало тяжело. А лифта в школе нет (подробности).