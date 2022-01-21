Спасатели МЧС помогли 300-килограммовой жительнице Светлогорска добраться до «Храброво» и улететь в Москву

Счастливая Ксения Мохова и сотрудники МЧС. Фото: vk.com

Жительница Светлогорска Ксения Мохова, которая весит 300 килограммов, после многочисленных публикаций в СМИ все же смогла выйти из дома и отправиться в Москву, где ей окажут необходимую медицинскую помощь.

Накануне спасатели МЧС помогли Ксении добраться до аэропорта. Как рассказали «Комсомолке» в ведомстве, в этой операции участвовали сотрудники трех экстренных служб - главного управления МЧС по Калининградской области, регионального Территориального центра медицины катастроф и Скорой помощи.

Женщине помогли выйти из квартиры и спуститься на улицу. В подъезде Ксения несколько раз отдыхала на ступеньках. Дальше несколько мужчин помогли женщине забраться в автомобиль. Необычная операция продлилась несколько часов.

Ксения смогла подняться на борт самолета и улететь в столицу. В поездке Ксению сопровождает ее 14-летняя дочь Варвара.

Ксения Мохова с билетами. Фото: vk.com

Напомним, уже около полутора лет жительница Светлогорска не выходила из дома. Да и по квартире она передвигалась с трудом. Именно вес стал проблемой, которая мешала женщине добраться до федерального медицинского центра, где врачи готовы сделать ей операцию по уменьшению массы тела.

Еще в возрасте 6 лет Ксения перенесла воспаление легких, и последствия заболевания сказались на организме – девочка начала быстро набирать вес. В ранней юности его еще удавалось удерживать в пределах 65 килограммов, но к 22 годам девушка весила уже 125. В дальнейшем масса ее тела только увеличивалась, и сегодня женщине тяжело даже просто ходить, слишком велика нагрузка на ноги и позвоночник.

Ксения Мохова в самолете. Фото: vk.com

Как рассказала «Комсомолке» руководитель отдела социальной защиты населения Светлогорского городского округа Моника Бутова, Ксению они знают не первый год.

- Мы оплачивали долги женщины за электроэнергию, покупали продуктовые наборы. В прошлом году даже заключили социальный контракт – была оказана помощь в размере около 75 тысяч рублей, - говорит сотрудник администрации. - Неоднократно выезжали к ней на дом. С Ксенией работал психолог из Центра помощи семьи и детям, чтобы как-то ее мотивировать и призвать к нормальному питанию.

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37-летняя Ксения Мохова, проживающая в Светлогорске, уже около полутора лет не выходит из дома. Да и по квартире передвигается не без труда. Все дело в том, что вес женщины в данный момент составляет 300 килограммов. И это стало большой проблемой, которая мешает Ксении добраться до Санкт-Петербурга, где ей могут сделать операцию для похудения. Ведь для того чтобы попасть в самолет, калининградке нужно сбросить хотя бы 100 кило. Иначе никак (подробности).