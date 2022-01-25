Калининградец, которого судят за драку с Прилучным: «Я ударил его всего один раз»

Владимир Семенов (справа) и его адвокат Денис Бушуев. Фото: Ольга ЗАПИВАЛОВА/klops.ru

В Калининграде начался суд по уголовному делу об избиении актера Павла Прилучного. Первое судебное заседание состоялось во вторник в Ленинградском районном суде.

История тянется с ноября 2020 года. Инцидент случился в клубе «Завод» на улице Ялтинской - драка произошла между бизнесменом и владельцем заведения Владимиром Семеновым и Прилучным, который в те дни был в Калининграде на съемках. В итоге артист лег в московскую больницу с травмами лица. Как сообщала пресс-служба Ленинградского суда, ему были причинены телесные повреждения, в том числе серьезная черепно-мозговая травма с переломом костей. А Владимира Семенова теперь обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, хотя изначально речь шла о вреде средней тяжести. Семенову грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Звезда сериала «Мажор» в суд не явился, не было даже его представителя. А вот Владимир Семенов прибыл на заседание с адвокатом Денисом Бушуевым. Был весел, шутил.

По версии следствия, Павел Прилучный был избит умышленно (мол, актеру нанесли не менее двух ударов руками и ногами в область лица и головы) на втором этаже клуба «Завод», где расположен спортивный зал. Следствие считает, что именно там у Владимира Семенова и «возник преступный умысел, направленный на причинение телесных повреждений Прилучному, на фоне резко возникших неприязненных отношений» к артисту кино.

Владелец ночного клуба вину признал частично, отметив, что никакой неприязни к гостю не испытывал и не испытывает.

- Я признаю, что, защищаясь от агрессивных действий Прилучного, нанес ему единственный удар в лицо, от которого он упал и, скорее всего, получил большую часть травмы. Конфликт, о котором говорится, или резких неприязненных отношений – их нет сейчас и не было тогда. Больше того, не было никакого мотива и никакого повода для того, чтобы возникли эти резкие неприязненные отношения, - сказал предприниматель в ходе судебного заседания.

На следующее заседание, которое состоится ровно через неделю, вызвали свидетелей и самого Прилучного. Возможно, их показания что-то прояснят.

- Обычная стандартная процедура: прокурор предъявил обвинение, мы высказались по существу, вкратце. Мы выслушали прокурора, который предложил порядок исследования доказательств, - сказал «Комсомолке» после заседания адвокат Денис Бушуев. - Ждем свидетелей и потерпевшего. Как же мы без потерпевшего будем работать? Если он не приедет на следующее заседание, значит, будем ждать, когда приедет. В конце концов, он же потерпевший.

Как уже сообщала «Комсомолка», Владимир Семенов спустя несколько дней после драки сам пришел в полицию и написал явку с повинной.

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