Дело врачей: Елена Белая снова пожаловалась на условия содержания в столичном СИЗО

Белая объяснила, из-за чего осложнились ее отношения с сокамерницами. Фото: Александр Подгорчук

Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что калининградский врач Елена Белая снова переживает напряженные отношения с сокамерницами.

- Пропитываюсь в камере тюремной субкультурой, дедовщиной, - приводит слова одного из членов комиссии агентство RT.

Белая объяснила, из-за чего осложнились ее отношения с сокамерницами-старосидами (женщины, находящиеся в СИЗО больше года).

- Они не дежурят по камере, не убираются, не моют посуду, полы, санузел, - передают слова Елены Белой члены столичной ОНК. - За них это должны делать остальные, те, кто в изоляторе меньше года. При этом пять «старосидящих» почти из 30 женщин в камере пользуются правом вне очереди принимать душ, пользоваться отдельным столом, на который другим даже посуду поставить нельзя. Они присвоили себе право выбирать телеканалы, которые вынуждены смотреть все остальные.

Эту информацию в столичном управлении службы исполнения наказаний опровергли, сообщив также, что Елена Белая к ним с жалобами по этому поводу не обращалась.

- В ряде СМИ размещена информация о том, что обвиняемая Белая подвергается унижениям со стороны подозреваемых и обвиняемых, содержащихся с ней в одной камере, ей не дают принимать душ. Некоторые подозреваемые и обвиняемые якобы пользуются определенными привилегиями со стороны администрации учреждения, - отметили в УФСИН. - В соответствии с требованиями законодательства в СИЗО-6 установлен распорядок дня, который обязаны соблюдать все подозреваемые, обвиняемые, содержащиеся в следственном изоляторе, - цитирует ведомство РИА «Новости».

В заявлении также говорится, что у всех женщин есть возможность посещать душ не менее двух раз в неделю.

- Это и другие правила закреплены в распорядке дня, выполнение которого контролируют сотрудники изолятора, сообщили в УФСИН. - Обвиняемая Е. Белая к сотрудникам учреждения с жалобами на условия содержания не обращалась.

Напомним, это уже не первый случай, когда Елена Белая высказывается об условиях содержания в столичном изоляторе. Так, в октябре 2021 года бывший руководитель роддома № 4 рассказала представителям ОНК Москвы о конфликте с сокамерницами.

- Вечером 14 октября я легла на верхнюю койку, стала читать, и тут две узбечки набросились на меня, принялись стаскивать с кровати. Пришлось спрыгнуть, а они стали драть волосы, рвать халат, крутили руки, - так описала ситуацию врач.

И тогда в наблюдательной комиссии связали этот конфликт с существующей в женском СИЗО субкультурой.

- Данное нападение - не бытовой конфликт, а связано с существующей в женском СИЗО криминальной субкультурой, диктующей агрессивное отношение к женщинам, обвиняемым в преступлениях против жизни и здоровья детей, - такое мнение высказали правозащитники.

Напомним, Елену Белую и врача - неонатолога-реаниматолога регионального перинатального центра Калининграда Элину Сушкевич обвиняют в убийстве новорожденного. Московский областной суд с 4 октября 2021 года приступил к повторному рассмотрению этого громкого дела. До этого присяжные Калининградского областного суда вынесли медикам оправдательный приговор.

По решению Мособлсуда врачи заключены под стражу до 3 апреля 2022 года. Пока в суде идет отбор присяжных. Следующее заседание суда для формирования коллегии назначено на 21 февраля.