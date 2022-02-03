Эти пейзажи ждали своего часа 60 лет: «Комсомолка» впервые публикует картины летчика-самоучки из Калининграда

Велосипедисты на одной из дорог под Калининградом. Фото: из архива героя публикации

О 84-летнем летчике-любителе Альберте Батуеве, который в октябре прошлого года неудачно попытался покорить небо на аппарате собственной конструкции, «Комсомолка» уж писала. Но, как выясняется, калининградец проявлял способности не только лишь к воздухоплаванию.

Альберт Дорнаевич – не только отважный инженер-энтузиаст, но еще и талантливый художник. Фото: Александр КАТЕРУША

Альберт Дорнаевич – еще и талантливый художник. Рисованием он увлекся в детстве, когда жил в Москве. Оформлял школьные стенгазеты, а в 7-м классе поступил в изостудию Дома пионеров.

- Рисовать мне нравилось, хотя не могу сказать, что какое-то определенное направление в живописи особенно манило, - признается отставной инженер-кораблестроитель. - Просто делал то, что говорил учитель. В Калининград я переехал в 1958 году и, будучи студентом Калининградского технического института, посещал теперь уже занятия в изостудии Дома художников у Центрального парка.

Альберт с товарищами много путешествовал по области на велосипедах и на самодельных парусных лодках по Куршскому заливу.

- Я брал с собой краски и кисти и рисовал на природе с натуры. Пленэры очень любил.

Альберт Батуев в молодости во время работы над одной из своих картин. Фото: из архива героя публикации

В акварелях Батуева, по мнению тех, кому повезло их лицезреть, чувствуется легкость, стиль и особенная манера передавать движение. Жаль только, что выполненные еще в 1960-х работы живописца до сих пор недоступны широкой публике. Мы решили исправить это упущение.

На катке у стадиона «Балтика».

Немецкие дома на окраине Северной горы.

Морское побережье в Светлогорске.

Яхты в Балтийском море.

Улица Калининграда.

Озеро в лесу.

В городе.

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