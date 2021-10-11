«Как будто на мертвую петлю пошел!»: 84-летний инженер из Калининграда рассказал, как потерпел крушение на самодельном самолете

Альберт Дорнаевич готовится к полету на аэродроме в Дунаевке. Фото: Предоставлено героем публикации

В субботу, 9 октября, в Зеленоградском районе случилось необычное авиационное происшествие. Жесткую посадку в поле совершил самодельный летательный аппарат, за штурвалом которого находился сам изобретатель - 84-летний инженер из Калининграда Альберт Батуев. В результате крушения пенсионер сломал ногу.

Этот снимок был сделан вскоре после крушения. Фото: Предоставлено героем публикации

После получения всей необходимой помощи врачей испытатель отправился домой. «Комсомолка» встретилась с отважным пилотом-конструктором, который поделился подробностями происшествия и рассказал о любви к воздухоплаванию.

Перед глазами замелькали деревья

Несмотря на страсть к полетам, Альберт Дорнаевич по специальности - инженер-кораблестроитель. Работает старшим научным сотрудником в Калининградском государственном техническом университете, но в последнее время из-за пандемии сидит на самоизоляции. И, как оказалось, времени зря не теряет.

В комнате у него все стены завешаны собственноручно написанными картинами: наш герой - прекрасный акварелист. Тут же подвешен большой макет парусника из алюминия, а рядом - воздушный змей. На экране компьютера - фотографии того самого самолета, на котором пилот упал на аэродроме в Дунаевке.

- Я не летчик, я - конструктор, - объясняет Альберт Дорнаевич. - На этом самолете я уже 15 раз пытался взлететь на разных аэродромах. Не получалось из-за того, что низко расположенное крыло касалось земли. А это - мгновенный разворот на скорости, и весь низ ломается. Всякий раз приходилось ремонтировать. А в этот раз удалось взлететь!

Пока я рассматриваю фотографии, Альберт Дорнаевич рассказывает мне нехитрый принцип действия. Схема такая: заведенный самолет стоит на привязи - в бетон забит гвоздь, к нему идет веревка. Когда трос отщелкивается, самолет освобождается, и можно разгоняться и взлетать.

- Отщелкнулся я на слабых оборотах, а потом дал полный ход, и самолет пошел вперед! - вспоминает отважный инженер. - Когда он начал уклоняться, я управлял ногами рулем. Самолет взлетел, в сущности, неожиданно для меня: стал быстро набирать высоту. Я посмотрел вниз - метров 30-40. Внизу - кроны деревьев, освещенные ярким солнцем. А самолет относительно них не движется! Думаю: «Черт подери, что же это такое!» Или встречный ветер затормозил меня, или просто я слишком сильно поднимаюсь, и из-за этого уменьшается скорость... Думаю: «Если скорость уменьшилась, значит, будет штопор!» Чтобы набрать скорость, я дал ручку вниз, самолет тоже резко начал уходить вниз, я почувствовал, что отрываюсь от сиденья - а привязан я не был. Тогда я, наоборот, дал вверх, но, наверное, слишком сильно. Перед глазами замелькали деревья. Как будто на мертвую петлю пошел! Дальше произошло все быстро: удар - и я очнулся в разбитом самолете на земле.

Сразу вылезти из искореженной кабины Альберт Дорнаевич не смог - заклинило крышу. Он руками сумел открутить один винтик, отодвинуть стекло и выбраться. Пока отдыхал в траве, к месту крушения прибыли спасатели МЧС, они погрузили пенсионера на носилки и доставили к медикам.

- Теорию-то я знаю хорошо, а практики нет. Этому же учиться надо, тем более самолетик получился, что называется, живой и даже строгий - есть такое понятие, - признает испытатель. - Это самолет, не прощающий ошибок пилотирования, он оказался очень чувствителен к управлению по высоте. На приборы в небе смотреть не было времени. А у меня стояли самодельные датчик крена и датчик скорости, но он был сломан еще с прошлого раза. Летел я без приборов, по ощущению.

Детали со свалки

Свой самолет Альберт Дорнаевич начал мастерить 25 лет назад из того, что было. Какие-то детали нашел на свалке. Каркас собрал из алюминиевых трубок от советских лыжных палок. Корпус сделан из пенопласта, а обшивкой стала простая фолия, которой обклеивают кухонную мебель. Пропеллер вырезан из липы. Кабина - из оргстекла.

Трудился конструктор в гараже в свободное время после работы и по выходным. Из инструментов - дрель, тиски да молоток. Настоящая ручная работа! Шасси - это колеса от детских колясок. Только одно колесико мастер купил в «Бауцентре». Все остальное нашел или приобрел на блошином рынке на Баранова.

В таком виде летательный аппарат привезли к месту испытаний. Фото: Предоставлено героем публикации

Двигателем послужил мотор от бензопилы «Урал Электрон», который Альберт Дорнаевич серьезно доработал и приладил к нему редуктор.

- Было ли мне страшно? Главное было решиться. Понимаю, что опасность существовала, но во время полета ничего не чувствуется. Я даже после падения боль в сломанной ноге не ощутил. Наверное, от адреналина… Результата я достиг, но не полностью. Оторвался от земли, поднялся, но не сел! Мечта сбылась частично. Я-то мечтал полетать, полюбоваться природой, - вздыхает наш собеседник.

Желание подняться в небо - это у Альберта с детства. Еще будучи мальчишкой, он мастерил модели судов и самолетов, не оставил страсть и в студенчестве. В советские годы с товарищами уже испытывал самодельное судно-тримаран. На нем же много потом путешествовал по Куршскому заливу и даже по Аральскому морю. По Преголе плавал на байдарке, а по Чудскому озеру ходил под большими парусами тримарана и после этого путешествия заболел воспалением легких.

Пенопластовый самолет, который весит-то всего 50 кг, изобретатель назвал Б-2 (по первой букве своей фамилии). «2» - потому что это второй его самолет. Первый был тоже самодельный, с размахом крыльев 12 метров. И мотор на нем стоял мощностью 4 лошадиные силы, от бензопилы «Дружба». Несколько попыток взлететь на том самолете не увенчались успехом. В итоге летательный аппарат привязали к «Запорожцу» и на скорости подняли в воздух на 5 метров. Было это в 1980 году в поле под Калининградом.

- Я тогда слишком круто пошел к земле и грохнулся. Самолет разломался. Потом была еще попытка. Там было поле, оканчивающееся обрывом с бурьяном. Разогнался я, боролся с креном, но забыл про рычаг «вперед-назад». Самолет пролетел метров 50 и угодил со всего размаху в бурьян. Пропеллером мне повредило ногу. Эту же ногу, кстати, которую я теперь сломал, - смеется Альберт Дорнаевич. - Оперативного вмешательства не понадобилось. Просто наложили гипс и сказали ждать 5-7 недель.

«Меня будут судить»

После субботнего ЧП обломки самолета опечатали. Они, по словам испытателя, находятся в полиции.

- Меня будут судить, накажут. Оказывается, я нарушил воздушное пространство. Я об этом и не знал, - говорит пенсионер.

Досталось пилоту-авантюристу и от супруги. Жена его, конечно, заругала. Наверное, сильно перепугалась за мужа.

- Я за все годы жизни с ним, честно говоря, устала от всего этого, - признается она. - Дочка возилась с ним два дня, пока в больнице, туда-сюда. А он сидит, спокойненько обо всем рассказывает!

- Мне жена перед полетом сказала: «Хорошо, если сразу убьешься. А если будешь лежать? Как тебя кормить, за тобой ухаживать?» Да не буду я лежать. Повезло мне - только ногу сломал. Скоро все заживет. Я же не думал, что рухну. Думал, пролечу чуть-чуть, развернусь и сяду. Но не получилось, - говорит инженер.

Альберт Дорнаевич восстанавливается дома и уже строит новые планы. Фото: Александр КАТЕРУША

Конструктор боится, что обломки его любимого самолета ему не отдадут назад. Говорит, не из чего будет собирать новый. А еще серьезная потеря - это мотор, который стоит порядочных денег.

Главный вопрос: будет ли Альберт Дорнаевич собирать третий самолет и намерен ли снова летать?

- Посмотрим, как судьба повернется! - отвечает он с хитрым прищуром.

ТТХ самолета

Вес - 50 кг.

Размах крыльев - 9 метров.

Мощность мотора от бензопилы - 5 лошадиных сил.

Взлетная скорость - 60 км/ч.

Максимальная скорость в воздухе - 80-90 км/ч.

ЧТО ГОВОРЯТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Ему нужно было хотя бы поучиться»

Руководитель авиационного клуба «Вальдау» Александр Филин:

- К сожалению, с этим авиатором я не встречался. У кого я ни спрашивал, никто его не знает. А так, может быть, что-то подсказал бы ему. По фото и видео толком и не видно ничего. Пока не могу понять, как все это сделано. Непонятно он собран. Это ведь вживую надо смотреть.

Говорят, человек 30 лет его строил. Ему, конечно, надо было хоть познакомиться с кем-то, он бы тогда с кем-то подлетал немного, чтобы хотя бы поучиться. Конструкцию должен был кто-то из инженеров проверить.