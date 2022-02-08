Эхо трагедии на Моспроспекте в Калининграде: спасут ли пешеходов бело-лунные светофоры?

В Екатеринбурге светофоры с новой секцией уже появились, в Калининграде пока нет. Фото: администрация Екатеринбурга.

В Калининграде продолжают обсуждать страшное ДТП, в результате которого под колесами песковоза погибла молодая мама. Причину трагедии устанавливают следственные органы, но предварительная картина ясна: калининградка с коляской шла по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель, который поднимался с Московского проспекта на Второй эстакадный мост, говорит, что одного пешехода пропустил, а женщину с ребенком не увидел – она попала в слепую зону.

- Перекресток, о котором идет речь, оборудован светофорным объектом и всеми необходимыми дорожными знаками. Говорить о том, что он небезопасен, несмотря на то, что там произошло трагическое ДТП, нельзя, - заявил в эфире программы «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» заместитель начальника отдела надзора региональной Госавтоинспекции Тимур Зигангиров. - Этот светофор соответствует всем нормативным требованиям, за исключением одного момента. Там должны быть установлены мигающие бело-лунные световые секции, которые информируют водителя о том, что в момент поворота, в данном случае - на эстакадный мост на зеленый сигнал, он еще и пересекает движение пешехода, который тоже идет на зеленый сигнал.

Требование установки бело-лунных секций появилось относительно недавно, в 2020 году. Такие светофоры уже стоят на въезде в Зеленоградск, на пересечении с дорогой на Сосновку, и в Гурьевске на дороге Калининград - Полесск. Однако в Калининграде пока новшество не внедрили.

- Это связано с финансированием работ, потому что деньги очень немалые, - объяснил Тимур Зигангиров. - По заверению администрации Калининграда, в текущем году на все светофорные объекты, где такое одновременное пересечение пешехода и поворачивающего автомобиля на разрешающий сигнал происходит, будут эти секции установлены. Всего их необходимо установить более 700.

Чтобы обойтись без бело-лунных моргающий секций, можно было бы разделить поворачивающие автомобили и пешеходов. Но у этого варианта есть серьезные недостатки.

- Мы пробовали развести пешеходов и транспортные потоки на перекрестке Горького - Сибирякова. Да, это, может быть, безопасно. Но это приводит к увеличению очередей ожидания, к увеличению заторов на подходах к перекресткам. Если этим путем пойти, просто движение в городе остановится, - говорит Тимур Зигангиров.

Самый опасный перекресток

За январь на дорогах нашего региона произошло 23 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. Это больше, чем в январе прошлого года, когда таких случаев было 17.

- Больше половины ДТП - 13 из этих 23 - произошло на пешеходных переходах, то есть это вина водителей, - отмечает Тимур Зигангиров и советует всем пешеходам (особенно детям) надевать светоотражающие элементы. Без них водитель зачастую в темное время суток просто не видит человека. А когда замечает, уже бывает поздно. Отсутствие светодиодного или вообще какого-либо освещения на наших дорогах - еще одна серьезная проблема. Это уже камень в огород администрации Калининграда.

Ну а пока запомните перекресток Ленинского проспекта и улицы Краснооктябрьской. Он сегодня является самым опасным в городе - там случилось уже несколько серьезных ДТП. Берегите себя!

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