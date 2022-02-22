Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 10:29

Присяжных набрали: суд в Москве приступает к рассмотрению дела калининградских врачей

Первое заседание пройдет в понедельник, 28 февраля
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Элина Сушкевич и Елена Белая.

Элина Сушкевич и Елена Белая.

Фото: Александр Подгорчук

В Московском областном суде завершился отбор присяжных, чтобы приступить к рассмотрению дела калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич. Эту информацию «Комсомолке» подтвердил адвокат Элины Сушкевич - Камиль Бабасов.

- Присяжных набрали, - рассказал адвокат. - Первое слушание начнется в понедельник, 28 февраля, в 11.45.

По оценке Камиля Бабасова, «слушаться будем до июня-июля».

Напомним, бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда Елену Белую и врача - неонатолога-реаниматолога регионального перинатального центра Калининграда Элину Сушкевич обвиняют в убийстве новорожденного.

Дело калининградских врачей тянется с ноября 2018 года. Коллегия присяжных Калининградского областного суда в декабре 2020-го признала медиков невиновными. С октября 2021 года дело рассматривается в Московском областном суде, где четыре с половиной месяца шел отбор присяжных.

Все это время Елена Белая и Элина Сушкевич находятся в СИЗО Москвы. Елена Белая уже неоднократно обращалась к представителям столичной Общественной наблюдательной комиссии с жалобами на действующую в изоляторе криминальную субкультуру.

КАРТИНА ДНЯДело врачей в Калининграде