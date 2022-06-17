Банк «Открытие» и правительство Ставропольского края договорились о сотрудничестве

Банк «Открытие» и правительство Ставропольского края в рамках ХХV Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились взаимодействовать в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического, промышленного и инфраструктурного развития региона. Подписи под документом поставили председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Ставропольского края области Владимир Владимиров.

В рамках соглашения банк «Открытие» готов финансировать региональный и муниципальные бюджеты, содействовать в создании региональных особых экономических зон промышленно-производственного и туристско-рекреационного типа.

Михаил Задорнов, президент – председатель правления банка «Открытие»: «Банк заинтересован поддержать регион в финансировании проектов по улучшению общей инфраструктуры края, пассажирской и транспортной доступности, а также в строительстве объектов социального значения: школ, образовательных центров, ФОКов, в том числе в рамках частно-государственного партнерства. Большое значение мы придаем развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе, работающего в сфере туризма, что очень перспективно для Ставрополья. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и внесет вклад в успешное развитие региона».

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров: «Для нас очень важно, что банк «Открытие» готов содействовать в реализации проектов по созданию на Ставрополье особых экономических зон. Этому направлению мы уделяем особое внимание — появление таких территорий способствует развитию экономики, привлечению в регион инвестиций, созданию тысяч новых рабочих мест. Сегодня в крае действует территория особого социально-экономического развития в Невинномысске, ее резидентами стали уже десятки компаний, и мы продолжаем ее развитие. Сегодня мы работаем над созданием особых экономических зон на Кавминводах - этот шаг даст новый импульс для развития туристической отрасли на Ставрополье. Уверен, что подписание соглашения приближает нас к решению каждой из этих задач».

Услугами банка «Открытие» уже пользуются почти 1,7 тыс. предпринимателей Ставропольского края. В 2021 году банк выдал кредитов и банковский гарантий субъектам МСП региона на сумму 844 млн рублей. Банк «Открытие» представлен 5 офисами в 5 населенных пунктах Ставропольского края.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).