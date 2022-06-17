Банк «Открытие» и правительство Владимирской области подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение подписано на ХХV Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и президент - председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Соглашение предусматривает совместную работу по реализации стратегических планов социально-экономического развития региона, решение общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях и формирование эффективных инструментов поддержки предпринимательского потенциала Владимирской области.

Банк «Открытие» будет содействовать развитию финансового рынка во Владимирской области, обеспечивать доступность и качество банковских услуг для населения и бизнеса. Соглашение предусматривает кредитование субъектов предпринимательства с использованием механизмов государственной поддержки и участие банка в программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Владимирской области. Банк нацелен на кредитование промышленных предприятий области с использованием программ поддержки администрации области.

Банк «Открытие» сотрудничает с Гарантийным фондом Владимирской области. Объем периодически размещаемых ресурсов Гарантийного фонда в банке превышает 200 млн рублей. За 2020-2021 гг. банк «Открытие» выдал кредитов и банковских гарантий предпринимателям региона на сумму 1,7 млрд рублей. При активном участии и экспертизе банка утверждена программа Фонда развития промышленности Владимирской области. Программа разработана для предприятий обрабатывающей промышленности. Участники программы получают возможность компенсировать за счет гранта 50% процентной ставки по кредитам.

Банк «Открытие» намерен оказывать финансовую поддержку региональному и муниципальным бюджетам. В рамках финансирования государственных и бюджетных компаний банк уже выдал более 635 млн рублей. Банк «Открытие» также готов предоставить индивидуальные условия для зарплатных клиентов – бюджетных организаций Владимирской области. Портфель зарплатных проектов банка в бюджетном секторе Владимирской области порядка 2 700 карт. За счет сильных конкурентных позиций в регионе банк планирует обеспечить высокую динамику развития в розничном и корпоративном бизнесе.

«Мы возлагаем большие надежды на сотрудничество с банком «Открытие». При реализации большинства проектов по развитию бизнеса или полезных для области инициатив с участием бизнеса требуются проверенные финансовые партнёры. Они могут обеспечить льготное кредитование предпринимателям области, оказать содействие в разработке индивидуальных инвестпрограмм и так далее. Банк «Открытие» хорошо зарекомендовал себя на рынке, в том числе в нашем регионе. Его единственным акционером является такой авторитетный институт, как Банк России. Поэтому видим в нем полезного и надёжного партнёра в решении задачи социально-экономического развития Владимирского региона», - отметил в ходе подписания соглашения врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

«Для нас важно выстраивать эффективные партнерские отношения и быть полезным бизнесу и населению, особенно в нынешних условиях. «Открытие» фокусируется на формировании лучшего клиентского опыта в области поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в части получения доступного финансирования. Уверен, что соглашение расширит финансовые возможностей населения, крупного бизнеса и предпринимателей Владимирской области», - отметил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Банк «Открытие» во Владимирской области представлен 4 офисами в трех городах. Парк банкоматов насчитывает 55 устройств, в торгово-сервисных предприятиях региона установлено более 230 POS-терминалов. Объем кредитного портфеля по итогам 2021 года составил 3,7 млрд рублей, портфель привлеченных средств клиентов (физических и юридических лиц) превышает 4,9 млрд рублей.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).