«Единая Россия» на ПМЭФ огласила промежуточные итоги выполнения народной программы

.

Губернаторы российских регионов присоединились к Петербургскому международному экономическому форуму, выступив на площадке партии «Единая Россия». Главы субъектов РФ отчитались, какими темпами идет реализация программ социальной газификации и модернизации почтовых пунктов.

Как сообщает rostovgazeta.ru, также речь шла о возведении, капитальном ремонте и модернизации спортивных, культурных и образовательных учреждений.

О воплощении в жизнь проектов, к разработке которых приложила руку «Единая Россия», в рамках форума дискутировали на площадке «Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии».

.

Так, председатель центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин отчитался о ходе работы над воплощением объектов, строительство которых стартовало в российских регионах. При этом приоритеты народной программы ЕР не будут никак меняться. Особенно это касается мер социальной поддержки семей с детьми.

Руководитель Новгородской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Никитин высказался о важности формирующихся сейчас социальных контрактов. Он особо отметил тот факт, что президент увеличил их сумму на ведение личных подсобных хозяйств и помощь бизнесу.

В некоторых субъектах РФ меры поддержки и социальные проекты, предложенные ЕР, привели к росту финансирования данной сферы в целом. Например, в Самарской области был расширен бюджет на социальные контракты, теперь он достигает 66 миллиардов рублей, о чем доложил глава области и секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров.

Программа газификации сейчас находится на особом контроле партии. Гендиректор группы «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов подчеркнул, что было принято свыше 600 тысяч заявок на участие в данной программе.

По словам Густова, к 2030 году уровень газификации по всей России должен достичь 83%, и это означает, что 100% технически возможной газификации будет закончено.

Помимо этого, в 80 российских регионах продолжается реализация программы капитального ремонта школ. За следующие пять лет планируется отремонтировать порядка 7,3 тысячи образовательных учреждений. С таким заявлением выступила координатор направления народной программы «Современное образование и передовая наука», председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова.

Примечательно, что заместитель секретаря генерального совета партии Анна Кузнецова назвала народную программу гибким инструментом, так как ее можно корректировать с учетом изменяющихся внешних факторов.

Как сообщает сайт ER.RU, в перечень приоритетных задач «Единой России» вошла и гуманитарная миссия в ЛНР и ДНР. Для ее реализации на форуме были заключены соглашения между гуманитарным центром партии и руководством ЛДНР. Данный документ подписали руководитель центрального исполнительного комитета ЕР Александр Сидякин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.