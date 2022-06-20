Чем заняться в Калининграде в июле и августе

День города вновь отметим с размахом. Фото: Александр Подгорчук

8-10 июля. День города (0+)

Праздник будет проходить три дня подряд с 8 по 10 июля. Запланирована работа 19 сценических площадок. В программе - «Живая история», чествование ветеранов строительной отрасли, концерты, мастер-классы, интерактивные программы, конкурсы и викторины.

10 июля. День Рыбака (0+)

Этот праздник в Калининградской области отмечают с особым размахом в Светлом и Балтийске. Конкретной программы пока нет, но, как правило, из года в год мало что меняется. Проходят традиционные гуляния, организовывается концертная программа с разными коллективами, работают творческих мастерских. А еще у каждого есть возможность попробовать традиционную уху!

23 июля, 20 августа. Ночь огня на Каупе (16+)

Интерактивное фаер-шоу, где каждый человек может попасть в чарующий и таинственный мир огня. Гостей будут ждать мастер-классы и выступление огненных Валькирий.

31 июля. День Военно-Морского Флота и День города в Балтийске (0+)

Главный праздник Балтийска традиционно совмещен с Днем города. Горожан и гостей ждет парад боевых кораблей, театрализованные постановки и военные реконструкции, фотовыставка, полевая кухня и всевозможные гулянья на красивой набережной.

5-7 августа. Калининград Сити Джаз (0+)

Калининградцы и туристы смогут насладиться живой музыкой известных исполнителей. В программе в этом году:

5 августа - Armir Lee Quartet, Koenig Brass Band, Tesla Boy

6 августа - Dmitry Koshelev Big Band, Billy’s Band, Elizabeth Allai & Grace LizArt

7 августа - Квинтет Игоря Бутмана, Therr Maitz

19-21 августа. Фестиваль «Короче» (16+)

Российский фестиваль короткометражного кино ежегодно проходит в конце августа в Калининграде с 2013 года. Зрители могут насладиться показом и познакомиться с новыми именами режиссеров.

28-29 августа. Городской пикник Street Food (0+)

Фестиваль уличной еды, на котором можно попробовать как классику стритфуда, так и трендовые и экспериментальные блюда. А также узнать о новых инновациях в области еды, городского развития и предпринимательства.