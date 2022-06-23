Банк «Открытие»: 53% россиян считают, что эпидемия COVID-19 еще не закончилась

Больше половины россиян (54%) прошли вакцинацию от ковида. Почти половина опрошенных сообщили, что ни разу не болели ковидом за всё время пандемии. 37% респондентов уверены в эффективности вакцины от Covid-19. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

53% россиян полагают, что пандемия COVID-19 не закончилась и могут быть новые волны. Чаще всего такой ответ давали жители Сибири (60%), реже других - жители Северного Кавказа (45%). 30% опрошенных полагают, что пандемия закончилась. Еще 16% считают, что ее не было никогда и государства сознательно раскручивали панику.

49% опрошенных сообщили, что ни разу не болели ковидом. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области таких оказалось 56%, на Северном Кавказе - 40%. Один раз переболели 37% россиян, два раза - 11%, не менее трех раз - 2%.

54% опрошенных прошли вакцинацию от ковида. Москва и Московская область оказались единственным макрорегионом, где не вакцинировалось более половины (51%), реже всего признавались в отказе от вакцинации жители Северного Кавказа (40%). Один раз делали вакцину 35% россиян, ревакцинировались 16%, прошли более одной ревакцинации 3%.

37% заявили об эффективности вакцины: 21% - после вакцинации переболели ковидом в легкой форме и еще 16% - не болели вовсе. Треть респондентов (32%) затруднились оценить эффективность вакцины. 25% респондентов не делали прививку, они полагают, что вакцина от COVID-19 неэффективна. Еще 6% после вакцинации все равно переболели в тяжелой форме.

61% опрошенных готовы в будущем вакцинироваться от ковида, из них 29% собираются сделать прививку для безопасности в путешествиях или для работы. 39% опрошенных в будущем не намерены вакцинироваться от ковида ни при каких условиях.

«Пиковые продажи программ страхования от негативных последствий вакцинации пришлись на 2020-2021 годы. Тогда было оформлено около 100 тысяч таких полисов. Однако и сейчас, когда пандемия пошла на спад, продажи этих полисов пользуются хорошим спросом. С начала этого года россияне оформили около 10 тыс полисов. Это свидетельствует о том, что наши граждане по-прежнему предпочитают вакцинироваться от COVID-19, имея при этом страховую защиту», — говорит замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Ольга Купцова.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 15-20 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).