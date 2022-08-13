ЕР: Медики-добровольцы займутся вывозом больных из ЛДНР

Важно, чтобы люди ни в коем случае не чувствовали себя брошенными, заявили в партии. Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

«Единая Россия» расширяет медицинскую часть гуманитарной миссии в Донбассе и на освобожденных территориях. Медики-добровольцы вывезут на лечение в РФ самых тяжелых пациентов: пострадавших от обстрелов ВСУ военнослужащих и мирных граждан, а также детей с неврологическими заболеваниями. Об этом рассказал на видеоконференции координатор деятельности медиков-добровольцев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Опыт координации такой работы имеется у Омского отделения партии. Его секретарь, вместе с медицинской добровольческой бригадой в конце июня вывез 17 наиболее тяжелых пациентов из ЛНР, пишет rostovgazeta.ru. Башкортостанское отделение, в свою очередь, реализует проект реабилитации для почти тысячи детей Донбасса. Еще 150 ребят проводят отдых в санаториях республики.

Чтобы медпомощь стала доступной, необходимо привлечь силы для реализации программы выездной диспансеризации, сказала министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко. Поэтому организаторы собираются предоставить 386 машин скорой для двух республик и трех областей — Запорожской, Херсонской и Харьковской.

Депутат Госдумы РФ Евгений Нифантьев сообщил, что на территории ЛДНР и на освобожденных территориях работают более 1300 аптечных пунктов.

Подводя итоги конференции, Дмитрий Хубезов заявил, что помощь Донбассу и освобождённым территориям будет интегрирована в народную программу партии, пишет ER.ru.

«С момента открытия пункта временного размещения беженцев на территории Калининградской области, людям оказывается всесторонняя поддержка. В конце июня в ПВР выезжала бригада врачей для проведения медосмотров прибывших граждан. На данный момент состав проживающих в ПВР изменился, там сейчас проживает 54 человека, из них 15 детей, будущих школьников. Поэтому Калининградское региональное отделение Партии организует комплексный выездной медосмотр для детей и взрослых. В ближайшее время центр содействия переселению «Соотечественник» посетят терапевт, невролог, хирург, окулист, педиатр, будут проведены все необходимые гражданам медицинские исследования.

Депутаты всех уровней оказывают поддержку беженцам. Так, в данный момент мы собираем список необходимых товаров для будущих школьников, и уже в середине августа они будут переданы ребятам. Важно, чтобы люди ни в коем случае не чувствовали себя брошенными. Мы сделаем для этого всё от нас зависящее», - рассказала главный врач инфекционной больницы Калининградской области, депутат Законодательного собрания (фракция «Единая Россия») Ольга Краснова.