Работа Фонда капремонта – на виду

Губернатор Антон Алиханов и руководитель областного Фонда капремонта Олег Туркин.

Фонд капитального ремонта Калининградской области работает с 2015 года. Различные конструктивы по программе уже отремонтированы в 5000 многоквартирных домов. Это новые крыши, фасады, подвалы, фундаменты, инженерные сети и лифты по всему региону. Несмотря на непростой период в строительной отрасли в целом, темпы работ не снижаются - речь, наоборот, идет об увеличении объемов.

В программу внесены 15 000 многоквартирных домов, в которых проживают более 800 000 человек.

Всего в программу капремонта внесено 15 000 многоквартирных домов, в них проживает более 800 000 человек. Получается, что это направление касается восьми жителей из десяти.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Глава региона расценивает программу капитального ремонта как одну из самых социальных. Такая позиция подкреплена конкретными действиями: дополнительные средства из регионального бюджета на 2022 год превысили собранные взносы на капремонт за год. Если в цифрах: ежегодно на счете регионального оператора аккумулируется порядка 900-950 млн рублей, утвержденная субсидия на текущий год превышает 1 млрд рублей. Таким образом правительство Калининградской области помогает своей системе капремонта. Вместе с тем законодательством Российской Федерации не предусмотрено субсидирование регионального оператора сверх собранных взносов. Другими словами, такой подход к важной для жителей теме - это инициатива региональных властей. Именно эта поддержка дает возможность ремонтировать дома в запланированном объеме - увеличение стоимости стройматериалов в последние несколько лет могли перенести капремонт большой части домов на более поздние периоды.

Многие здания довоенной постройки уже преобразились практически до неузнаваемости.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

- Страхование

Фонд ввел обязательное страхование при капремонте. Этот пункт есть в договоре с каждой подрядной организацией. И если собственникам нанесен ущерб, после независимой оценки страховая компания его возмещает. На сегодняшний день выплачено более 3 млн рублей. Также страховка распространяется на срок пятилетней гарантии, даже в случае признания подрядчика банкротом страховая компания покроет расходы по устранению выявленных замечаний.

- Бережное отношение к наследию

Фонд капремонта c 2020 года повсеместно реставрирует исторические двери при работах по фасаду. При этом явно обозначился дефицит квалифицированных специалистов в области реставрации. Чтобы решить проблему, был организован учебный модуль, он проходит на постоянной основе. Учебная программа уже выпустила три потока специалистов, которые восстанавливают исторические полотна. Несколько учеников открыли свои мастерские и перевели хобби в основной вид деятельности.

С 2020 года при работах по фасаду повсеместно реставрируются и исторические двери.

Если же двери утрачены, то во всех домах до 1945 года постройки их воссоздают по историческим снимкам и эскизам. Это уникальная практика для России, которую хотят перенять и другие регионы.

- Пандусы, безопасность

Помимо утвержденных в Жилищном кодексе обязательных работ в Калининградской области утвердили возможность устанавливать при капремонте системы пожарной безопасности и пандусы. Это также новая и пока единственная практика в России. Изготовлением и монтажом последних занимается калининградская компания «Обсервер», руководитель которой Роман Аранин лично тестирует конструкции для маломобильных групп.

- Лифты

Серьезным вызовом этого года стала сильная изношенность лифтового оборудования в многоэтажках. Срок эксплуатации почти 300 лифтов заканчивался до 2025 года. Основная проблема заключалась в домах, где жители накапливают средства на капремонт отдельно от фонда, на специальных счетах. Это означает, что такие дома должны самостоятельно обновить лифтовое хозяйство в доме, но накопленных денег на это не хватало. Областное правительство предусмотрело дополнительные средства для помощи в сложившейся ситуации: порядка 300 млн рублей направлено на решение проблемы, которая напрямую связана с безопасностью проживания в доме. До конца года фонд заменит более 200 лифтов.

Качественно изменили и подход к установке лифтового оборудования. Во-первых, используются телескопические двери, которые открываются в одну сторону. Это дает возможность расширить проем лифтовой кабины. Теперь лифтами беспрепятственно могут пользоваться маломобильные группы населения - люди с ограниченными возможностями (раньше инвалидная коляска могла просто не пройти в лифт по габаритам) и мамы с колясками.

- Переплачивать не нужно

С апреля прошлого года действует механизм автоматического учета компенсации по взносам на капремонт. Ранее собственникам, имеющим право на такую компенсацию, нужно было уплатить всю сумму полностью, а далее положенный процент возвращался заявителям. Разработанный Фондом капремонта порядок позволяет учитывать размер компенсации в квитанции, сумма к оплате отражается меньше. Таким образом, людям не нужно сначала переплачивать, а потом ждать возмещения. Подобная система существует лишь в нескольких регионах и в основном она касается лиц, достигших 70-80-летнего возраста.

- Капремонт подъездов

С этого года Фонд капремонта в тестовом режиме отремонтирует порядка 20 подъездов. В рамках преобразования Музейного квартала и ревитализации поселка Железнодорожный пройдут работы там, где ранее были заменены сети. Работы проходят также за счет средств областной казны, взносы жителей использованы не будут - это нарушение федерального законодательства.

Программа позволила вдохнуть новую жизнь в историческую застройку в населенных пунктах по всей области.

ВЗНОС НА КАПРЕМОНТ

Взнос на капремонт устанавливается каждым субъектом самостоятельно, поэтому отличается в разных областях страны. В Калининградской области самый низкий взнос в Северо-Западе и один из самых низких в России. Сейчас он составляет 6,9 руб. с квадратного метра. Несколько последних лет взнос на капремонт «замораживает» глава региона Антон Алиханов. В мае нынешнего года фонду было дано такое же поручение - взнос на капремонт не повышать и в 2023 году, в непростое для людей время.

Что же входит в тариф? И куда идут деньги?

Деньги целевые и могут расходоваться только на ремонт домов. Это закреплено в федеральном законодательстве. В этом смысле деньги защищены от включения в тариф зарплат и других расходов на содержание штата, вплоть до ручек и карандашей, как, например, в управляющих компаниях. Фонд капремонта содержит областная казна, как и других бюджетников - учителей, врачей, работников культуры. По сути, это обычная бюджетная организация, учредителем которой является правительство региона. Оно также является и гарантом перед жителями: Фонд капремонта нельзя обанкротить. Такая мера защиты накоплений собственников также предусмотрена на законодательном уровне.

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