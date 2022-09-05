«Вердикт присяжных звучит как «Распни их»: что говорят близкие и коллеги накануне вынесения приговора Белой и Сушкевич

Приговор Елене Белой и Элине Сушкевич озвучат 6 сентября. Фото: Александр Подгорчук

Во вторник, 6 сентября, Московский областной суд на основе обвинительного вердикта коллегии присяжных озвучит приговор бывшему руководителю роддома № 4 Калининграда Елене Белой и врачу-неонатологу, реаниматологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич. Напомним, гособвинение запросило для каждого медика по 13 лет колонии. Врачи вину не признают.

С каким настроением близкие врачей, их друзья и коллеги ждут 6 сентября?

ТОЛЬКО АПЕЛЛЯЦИЯ!

Первыми на вердикт присяжных отреагировали адвокаты врачей. И Камиль Бабасов, и Андрей Золотухин отметили неожиданность решения и заявили о том, что будут оспаривать приговор. Этого же мнения придерживается и отец Елены Белой Валерий Осякин.

- Мы будем действовать соответственно своим планам. Первое действие - это апелляция. Всегда ожидаешь лучшего, надеешься на лучшее, готовишься к худшему, как моя дочь всегда делала. Конечно, она хотела и надеялась на то, что присяжные примут решение справедливое, но получилось так, как получилось. Конечно, для нее внутренне это большой удар, но внешне она держится всегда подобающим образом. Никто не может сказать, что она сломлена, никто не может сказать, что она начнет плакать и рыдать, - приводит слова Валерия Осякина телекомпания «Каскад».

Мама Элины Сушкевич, Людмила Михайловна, когда шел суд в Калининграде, посещала все заседания и каждый раз пресекала интерес журналистов к своей персоне, просила ее не фотографировать и не цитировать. И сейчас она воздерживается от комментариев.

Друзья семьи говорят, что повторное рассмотрение дела, да еще и в другом регионе, не могло не сказаться на ее самочувствии.

- Конечно, Людмила Михайловна сильно переживает за свою единственную дочь, - рассказали друзья семьи. – Но мы хорошо знаем и Людмилу Михайловну, и Элину. Это сильные характеры, это люди воли и духа. Кремень! Решение присяжных для нас всех стало неожиданным, но, уверяем, это не сломит ни Элину, ни ее маму. Элина продолжит борьбу за свое честное имя. У нее очень большая поддержка, а самое главное – за ней правда!

ЗА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕСМОТР

Свое отношение к вердикту присяжных «Комсомолке» прокомментировала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неонатологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Минздрава России Марина Дегтярева. В деле калининградских врачей профессор заявлена как специалист. Перед судьей и прокурором в Московском областном суде она выступила, но по решению судьи к присяжным допущена не была.

- Вынесенный присяжными вердикт считаю необоснованным. Для меня лично он стал неожиданным, хотя адвокаты с самого начала говорили об обвинительном уклоне судебного расследования, - говорит Дегтярева. - У меня была огромная надежда, что присяжные взвешенно и критически проанализируют доводы обеих сторон и сделают правильный вывод. Но, к сожалению, этого не произошло. И это неудивительно в условиях предвзятости суда и жестокой избирательности информации, представленной судом присяжным заседателям в ходе заседаний. Вердикт присяжных «Врачи не заслуживают снисхождения» я понимаю как «Распни их».

По мнению Марины Дегтяревой, одним из последствий этого громкого дела станет «подрыв веры честных врачей в торжество закона и справедливость государства».

- Согласна с тем, что необходим фундаментальный пересмотр всех доказательств в этом деле. На мой взгляд, основным вопросом к следователю является порядок организации и проведения выемки флаконов с тканями печени, почки и стенки желудка недоношенного ребенка из морозильной камеры бюро судебно-медицинской экспертизы в Калининграде и транспортировка этих биоматериалов в судебно-химическую лабораторию в Москву в течение 72 часов, хотя самолет из Калининграда в Москву долетает всего за два часа, - считает профессор.

«ВЫДАЮТ ЗА КРИМИНАЛЬНУЮ»

Месяц назад, участвуя в круглом столе, организованном «Российской газетой», председатель Ассоциации клинических токсикологов России профессор Галина Суходолова заявила о том, что смерть ребенка была естественной, а выдают ее за криминальную.

- В анализах обнаружено повышенное содержание магния, железа и цинка. Что значит, Сушкевич убивала ребенка не только введением магния, но и цинка? И никто это не стал опровергать. Хотя известно, что магний в обязательном порядке должен присутствовать в организме. Известно и то, что мама ребенка во время беременности ежедневно принимала препарат элевит, содержащий и цинк, и железо, и магний. Разность концентрации этих веществ доказывает, что они попали в организм через плаценту, а не через пупочную вену. Это все, по мнению нас, токсикологов, подтверждает поступление микроэлементов к малышу не через пупочную вену, а именно через плаценту. Однако ни плаценту, ни кровь новорожденного не подвергали исследованию на наличие этих веществ ни при его короткой жизни, ни посмертно. Не был подтвержден факт быстрого струйного введения какого-либо препарата перед смертью ребенка. Врачей обвинили в том, что они не делали. Вывод? Смерть естественную пытаются выдать за криминальную, - отметила Галина Суходолова.

Потерпевшая сторона пока воздерживается от комментариев. Адвокат Лариса Гусева предлагает дождаться приговора.