Из двух зол так и не выбрали: как градосовет обсуждал будущий жилой комплекс на Ленинском проспекте

Первый вариант, представленный архитектурной группой «Селен».

В Калининграде не отступают от идеи построить торгово-жилой комплекс на пустыре возле эстакадного моста. Место расположено на углу Портовой и Ленинского проспекта (справа, если ехать в сторону Южного вокзала) - через дорогу от здания кёнигсбергской биржи, в котором находится Музей изобразительных искусств.

Первоначальный вариант проекта рассматривали на заседании градосовета в мае. Тогда архитектурное решение компании «Патефон» не понравилось никому. Члены совета в один голос раскритиковали внешний вид здания. А точнее всех высказался архитектор Сергей Гулевский:

- Мне на такие проекты смотреть печально. Градостроительной гармонии я не ощущаю. Я категорирую это как «каша». Все настолько странно и неубедительно! Плохо все! - сказал он тогда.

Проект попросили значительно доработать. И вот на прошедшем 16 сентября заседании градосовета проект, а точнее два его варианта, рассмотрели повторно.

СТЕКЛЯННЫЙ КУБ И ТУСОВКА МОЛОДЕЖИ

Первый вариант представила Елена Сенилова из архитектурной группы «Селен». Архитектор рассказала, что проанализировала исторические фотографии начала XX века, и показала «стеклянный объем, заключенный в некую медную решетку».

- Градостроительная ситуация в этой местности требует особого подхода к проектированию. Главные черты – целостность образа здания, непохожесть на типовую жилую застройку, запоминающийся силуэт и параллели с историей – мы постарались учесть в проекте и получить для города запоминающийся объект, - объяснила Сенилова.

Первый вариант. Вид с эстакадного моста.

Тут же выяснилось, что вокруг весьма спорного стеклянного куба проектировщики намерены организовать не просто набережную с кафешками, а чуть ли не парк развлечений для калининградцев всех возрастов. Отвечая на вопросы членов совета, Сенилова сообщила, что пока «благоустройство находится в разработке». А набережную реки в центре города предложила вдруг «наполнить активными видами спорта»: скейтпарк, памптрек, площадки для детей, батуты, сетки, настилы.

- Наполнить [набережную] больше динамической функцией, чтобы там молодежь тусовалась больше, чтобы она там задавала живой настрой. Скейтпарк – это сейчас очень актуально, - высказалась Елена Сенилова.

ОРИЕНТИРОВАЛИСЬ НА ПАМЯТНИК РЫБАКАМ

Второй вариант проекта представил архитектор Илья Соловьев. Он рассказал о доме в 7 этажей на 160 квартир для 319 человек. Внутри также предусмотрели 20 коммерческих помещений. На все это – закрытый паркинг на 30 машин и открытая парковка на 60 авто.

На этот раз членам совета показали практически полностью белое строение, опять же почти глухой куб, который спасала разве что сетка балконов. В качестве отделочных материалов была выбрана клинкерная плитка, декоративная штукатурка белого цвета, а также панели с текстурой окислившейся меди.

Вариант №2.

- Чтобы проектируемый жилой дом по масштабу, форме и по типу отделочных материалов вписывался в существующую городскую среду, мы определили основные объекты для условно визуального взаимодействия, - заметил архитектор и обратил внимание членов градосовета, что форма фасада проектируемого дома схожа с жилым домом на улице Портовой, 6. А наклонные конструкции фасада – зеркальное отображение белого паруса памятника «Пионерам океанического лова».

Тут же вышел короткий спор о том, нужны ли застекленные балконы на будущем здании. Одни эксперты посчитали, что нужны, особенно при наших ветрах и близости реки. Другие высказались против. Автор проекта выступил за то, что балконы стеклить нельзя, в том числе и потому, что там можно разместить кондиционеры, которые не будут видны с улицы.

ПРО ЭЛЕГАНТНОСТЬ ЗАБЫЛИ

Обсуждая проект, архитектор Олег Васютин сказал важное: «Мы сейчас находимся на стадии «Не навреди». Так, чтобы не было опять какого-то ляпа непонятного! Архитектура должна сидеть в комплексе, периметр площади должен набираться зданиями, которые гармоничны друг с другом. Вновь проектируемое здание не должно выделяться и выпадать по архитектуре».

Здание кёнигсбергской биржи Васютин назвал бриллиантом, а все окружение – его оправой. Именно поэтому он предложил архитектурно ориентироваться именно на здание Музея изобразительных искусств, но никак не на советский памятник рыбакам.

– Нельзя единичные формы, присущие памятнику, стеле, этот образный элемент повторять в архитектуре близлежащих зданий. Это неправильно, это неуместно, - убеждал коллег Васютин и напомнил слово «элегантность», о котором нынешние архитекторы, кажется, совсем забыли. - В идеале, если бы мы хотели получить шедевр, мы бы сказали: «Давайте проведем архитектурный конкурс» - и в результате конкурсных процедур нашли бы верное решение. В настоящее время у нас два варианта, которые мы рассматриваем. Если у нас нет других вариантов, то предлагаю работать со вторым, его можно дожимать, доделывать, шлифовать, добиваясь какого-то более-менее подходящего решения.

Вариант №2. Вид с эстакадного моста.

Архитектор Олег Копылов поддержал коллегу, но остановиться на каком-то одном проекте не смог:

- Оба проекта по объему почти идентичны. У них различна «кожа», «одежда». Место сложное. Надо еще работать. Пока не будет связи с набережной и пространством под мостом, рассматривать оба варианта рано. Они индифферентны к окружающей среде.

Копылов признался, что стеклянный вариант здания ему понравился больше, но все же для центра города он посчитал его неуместным.

А вот архитектор Игорь Ли первый вариант назвал «спорным для этого места» и высказался в пользу второго проекта, но с оговоркой про диссонанс в одинаковых вертикальных и наклонных элементах фасада.

- Какое бы здание мы ни построили, жутко смущает парковка вдоль Ленинского проспекта. Этого нельзя делать. Ее будет хорошо видно с эстакады. Она должны быть либо подземной, любо делать ее крытой и возводить что-то на крыше, - предложил Ли.

Хотя в целом членам совета не понравились оба варианта, решено было остановиться на втором, белом, с необходимостью его серьезно доработать.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Обсуждение будущего жилого комплекса вновь выдалось долгим и каким-то обреченно-напряженным. И хорошо, что пока ничего не выбрали.

К тому же к составу архитектурно-градостроительного совета возникли вопросы. Например, почему на заседании не было уважаемого в архитектурном сообществе эксперта Сергея Гулевского, который всегда разумно критикует и оценивает предлагаемые проекты? Уже после заседания коллеги сказали, что Гулевский заболел, но встречу решили не переносить. Не присутствовал на обсуждении и советник губернатора архитектор Вячеслав Генне. Выяснилось, что он в отпуске, но дожидаться его возвращения тоже никто не стал.

Вариант №2. Вид с Ленинского проспекта.

Наконец, главный вопрос: почему во время обсуждения застройки столь значимого для Калининграда участка земли рассматриваются всего два невнятных варианта? Почему, как вновь предложил Олег Васютин, не объявить конкурс на разработку проекта? Так, чтобы вариантов было пять или семь, чтобы архитекторы и градостроители могли их компетентно обсудить и выбрать лучший. И не принять вдруг решение, о котором будут потом жалеть все, включая последующие поколения калининградцев. Примеров необдуманной застройки в нашем городе и без того хватает.