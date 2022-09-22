«20 главных событий России за 20 лет»: обеспечение продовольственной безопасности России

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Необходимая историческая рефлексия, помогающая обществу осознать себя.

Холдинг 1MI при поддержке Института развития интернета представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

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Голод – один из главных страхов современности. Несмотря на все достижения науки, на все развитие агрокультуры и сельского хозяйства, целые страны и континенты живут в условиях постоянной угрозы нехватки продовольствия. Голод угрожает десяткам и сотням миллионов людей. Россия тоже знает, что такое нехватка продовольствия. До 1930-х наша страна регулярно сталкивалась с голодом из-за неурожаев. Только невероятные усилия огромной страны позволили отодвинуть эту угрозу. Еды не хватало и в относительно сытые застойные годы, когда СССР был вынужден закупать зерно в Канаде и США.

Но последние 20 лет сельское хозяйство России является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики. После запустения 90-х, когда трактора сдавали на металлолом, поля зарастали лесом, а коровники растаскивали по кирпичику, российские аграрии ставят рекорды производительности практически по всем направлениям: хлеб, бобовые, мясо, птица, молоко – все это в изобилии есть на полках магазинов.

Аграрный сектор стабильно растет уже двадцать лет, но особый импульс сельское хозяйство получило после 2014 года, когда появился такой фактор, как санкции и запрет на поставки европейских продуктов. С рынка ушли конкуренты российских производителей, что дало хороший спрос на отечественные продукты.

Так, в 2020 году выпуск продуктов в целом увеличился на 3,5% к предыдущему году. В позапрошлом году было выработано 5,8 млн тонн сахара, Растет производство мяса и молочных продуктов. Наибольший рост показало производство свинины – рост на 2,8 млн тонн, или на 11,9%. Мяса птицы было произведено 3,3 млн тонн, или на 0,9% больше, чем в 2019-м. На 8,2% увеличился выпуск мясных полуфабрикатов. На 3,4% - производство вареных колбас. Активно нарастили выпуск сыров и творога - на 4,8%, сливочного масла - на 4,7%, а также сметаны - на 2,6%.

А в декабре 2021 года производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 751 тысячу тонн, что на 5% больше, чем в декабре 2020 года. Выпуск макаронных изделий в декабре 2021 года составил 126 тысяч тонн, и здесь тоже отмечается рост. Хлебобулочных в прошлом году было произведено 5,2 млн тонн. Производство риса в декабре составило 55,6 тысячи тонн, гречки - 46 тысяч тонн.

Серьезным испытанием для всей страны и ее аграрного сектора стала пандемия коронавируса. Из-за остановленных поставок из-за рубежа российским сельхозпроизводителям по целому ряду наименований пришлось обеспечивать страну самостоятельно. Да, в этих условиях уровень производства по определенным товарам просел, но в целом страна обеспечивает себя по основным продуктам питания. Более того, Россия стала одним из главных экспортеров зерновых, помогая справится с голодом другим странам и получая приток валютной выручки. В 2022 году ситуация с продовольствием в мире еще более усугубилась: двухлетняя засуха на глобальном уровне, политическая турбулентность в ряде государств, разрыв логистических цепочек поставили на грань голода сразу несколько стран. И даже в этих условиях российский аграрный сектор остается оплотом стабильности и гарантирует продовольственную безопасность страны.