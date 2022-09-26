«Единая Россия»: Мобилизованным будут предоставлены кредитные каникулы

.

Как заявил секретарь генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак, партия внесла в Госдуму законопроект о кредитных каникулах призванным по мобилизации военнослужащим, а также поправки в трудовое законодательство, которые потребуют от работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, мобилизованными в зону СВО.

По словам Турчака, первая инициатива подразумевает, что военнослужащий после демобилизации вернется на то же предприятие и на ту же должность, где он исполнял свои обязанности до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации. Согласно документу, весь период, проведенный на военной службе, будет зачтен в трудовой стаж. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Инициатива предполагает и дополнительные гарантии для членов семей таких военнослужащих. Это право на сохранение рабочего места при оптимизации штата в организации, а также невозможность без согласия сотрудника привлекать к сверхурочной работе или командировкам.

В соответствии с законопроектом о кредитных каникулах призванные по мобилизации военнослужащие могут рассчитывать на снижение ежемесячного платежа по действующим кредитам на тот же срок. В случае смерти мобилизованного военнослужащего произойдет полное или частичное погашение его кредитных обязательств. Также прекращение обязательств по кредитам произойдет у тех, кто находился на иждивении у военнослужащего на момент его гибели.

Таким образом, изменения, предложенные “Единой Россией”, законодательно закрепят меры, предусмотренные постановлением правительства.

Помимо этого, парламентарии намерены ввести мораторий на начисление пеней за задержку оплаты ЖКУ. Мера предусмотрена как для добровольцев, так и для тех, кто призван в рамках частичной мобилизации.

Кроме того, партия прорабатывает ряд других вопросов: предоставление академического отпуска студентам-военнослужащим, участвующим в СВО, бесплатного социального обслуживания инвалидов боевых действий, бесплатного двухразового питания в школе детям погибших (умерших) ветеранов боевых действий и т. д.

Отмечается, что от депутатов фракции “Единой России” в Госдуме поступили первые заявления с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ. Как информирует сайт ER.RU, в их числе председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин.